Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚάβο Γκρέκο: Επιχείρηση για διάσωση επιβαινόντων, βυθίστηκε και τρίτο σκάφος - «Σηκώθηκε» ελικόπτερο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κάβο Γκρέκο: Επιχείρηση για διάσωση επιβαινόντων, βυθίστηκε και τρίτο σκάφος - «Σηκώθηκε» ελικόπτερο

 29.08.2026 - 17:36
Κάβο Γκρέκο: Επιχείρηση για διάσωση επιβαινόντων, βυθίστηκε και τρίτο σκάφος - «Σηκώθηκε» ελικόπτερο

Επιχείρηση για διάσωση επιβαινόντων σε δύο σκάφη στον κόλπο μεταξύ Αγίων Αναργύρων και Κόννου, στο Κάβο Γκρέκο πραγματοποιείται από ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας.

Στο σημείο μετέβησαν και μέλη της Αστυνομίας, τα οποία βοήθησαν τον χειριστή τρίτου σκάφους, το οποίο προσέκρουσε στα βράχια και στη συνέχεια βυθίστηκε, να αποβιβαστεί με ασφάλεια στη στεριά.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Αστυνομίας στο Κάβο Γκρέκο, μετά από πληροφορία για ενδεχόμενη βύθιση σκάφους στον κόλπο μεταξύ Αγίων Αναργύρων και Κόννου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πριν από λίγο λήφθηκε πληροφορία για ενδεχόμενη βύθιση σκάφους που βρισκόταν στον κόλπο μεταξύ Αγίων Αναργύρων και Κόννου, στο Κάβο Γκρέκο.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, τα οποία βοήθησαν τον χειριστή του σκάφους να αποβιβαστεί με ασφάλεια στη στεριά.

Λόγω της θαλασσοταραχής που επικρατούσε στην περιοχή, το σκάφος προσέκρουσε στα βράχια και στη συνέχεια βυθίστηκε.

Στο σημείο βρίσκονται αγκυροβολημένα ακόμη δύο σκάφη και, σύμφωνα με την Αστυνομία, βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες από ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων για τη διάσωση των επιβαινόντων στα δύο σκάφη.

ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κάβο Γκρέκο: Σκάφος βυθίστηκε και καταστράφηκε λόγω της κακοκαιρίας - Δείτε φωτογραφίες
Κάτω Δρυς: Έτσι έγινε το περιστατικό με τον κεραυνό - Η κατάσταση υγείας του 45χρονου
Εντυπωσιακή εικόνα στη Λάρνακα: Αεροσκάφος «γύρισε» 150° στον αέρα - Προσωρινή εκτροπή πτήσεων λόγω κακοκαιρίας
Ανάφλεξη σε πρατήριο στη Λάρνακα: Στο ΓΝ Λευκωσίας ο 38χρονος που επιχείρησε να ανάψει τσιγάρο - Η κατάσταση της υγείας του
Ανείπωτη θλίψη: 65χρονος Κύπριος επιχειρηματίας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στο Λονδίνο – Δείτε φωτογραφία του
Εικόνες ντροπής: «Χειρουργημένοι σε λερωμένα κρεβάτια» – Σοβαρή καταγγελία για το Νοσοκομείο Λεμεσού

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέος συναγερμός για πυρκαγιά στην Λευκωσία - Δείτε σε ποια περιοχή - Επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα

 29.08.2026 - 17:23
Επόμενο άρθρο

Χάος από την κακοκαιρία: Παιδί εγκλωβίστηκε σε μπαλκόνι 4ου ορόφου - 357 κλήσεις στην Πυροσβεστική

 29.08.2026 - 18:05
Υπουργικό - Αλλαγή στην ηγεσία της Εθνικής Φρουράς: Παρατείνεται η θητεία Παχουλίδη – Ποιος αναλαμβάνει από το 2027

Υπουργικό - Αλλαγή στην ηγεσία της Εθνικής Φρουράς: Παρατείνεται η θητεία Παχουλίδη – Ποιος αναλαμβάνει από το 2027

Παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2026 η θητεία του Υπαρχηγού της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγου Νεόφυτου Παχουλίδη, με το Υπουργικό Συμβούλιο να αποφασίζει παράλληλα τον διάδοχό του στη συγκεκριμένη θέση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Υπουργικό - Αλλαγή στην ηγεσία της Εθνικής Φρουράς: Παρατείνεται η θητεία Παχουλίδη – Ποιος αναλαμβάνει από το 2027

Υπουργικό - Αλλαγή στην ηγεσία της Εθνικής Φρουράς: Παρατείνεται η θητεία Παχουλίδη – Ποιος αναλαμβάνει από το 2027

  •  29.08.2026 - 13:44
Εξελίξεις με τον άγριο ξυλοδαρμό στη Λεμεσό - Στα χέρια της Αστυνομίας νεαρός μοτοσικλετιστής

Εξελίξεις με τον άγριο ξυλοδαρμό στη Λεμεσό - Στα χέρια της Αστυνομίας νεαρός μοτοσικλετιστής

  •  29.08.2026 - 14:44
Κάτω Δρυς: Έτσι έγινε το περιστατικό με τον κεραυνό - Η κατάσταση υγείας του 45χρονου

Κάτω Δρυς: Έτσι έγινε το περιστατικό με τον κεραυνό - Η κατάσταση υγείας του 45χρονου

  •  29.08.2026 - 15:20
Europol, παρακολουθήσεις και τρεις συλλήψεις - Στο μικροσκόπιο το φερόμενο σχέδιο φόνου στην Κύπρο

Europol, παρακολουθήσεις και τρεις συλλήψεις - Στο μικροσκόπιο το φερόμενο σχέδιο φόνου στην Κύπρο

  •  29.08.2026 - 16:58
Δύσκολες ώρες για οικογένεια - Κεραυνός χτύπησε το σπίτι τους στο Αυγόρου και προκάλεσε φωτιά

Δύσκολες ώρες για οικογένεια - Κεραυνός χτύπησε το σπίτι τους στο Αυγόρου και προκάλεσε φωτιά

  •  29.08.2026 - 16:29
Κάβο Γκρέκο: Επιχείρηση για διάσωση επιβαινόντων, βυθίστηκε και τρίτο σκάφος - «Σηκώθηκε» ελικόπτερο

Κάβο Γκρέκο: Επιχείρηση για διάσωση επιβαινόντων, βυθίστηκε και τρίτο σκάφος - «Σηκώθηκε» ελικόπτερο

  •  29.08.2026 - 17:36
Εντυπωσιακή εικόνα στη Λάρνακα: Αεροσκάφος «γύρισε» 150° στον αέρα - Προσωρινή εκτροπή πτήσεων λόγω κακοκαιρίας

Εντυπωσιακή εικόνα στη Λάρνακα: Αεροσκάφος «γύρισε» 150° στον αέρα - Προσωρινή εκτροπή πτήσεων λόγω κακοκαιρίας

  •  29.08.2026 - 15:08
Νέος συναγερμός για πυρκαγιά στην Λευκωσία - Δείτε σε ποια περιοχή - Επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα

Νέος συναγερμός για πυρκαγιά στην Λευκωσία - Δείτε σε ποια περιοχή - Επιχειρούν επίγεια και εναέρια μέσα

  •  29.08.2026 - 17:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα