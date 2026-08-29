Κάβο Γκρέκο: Επιχείρηση για διάσωση επιβαινόντων, βυθίστηκε και τρίτο σκάφος - «Σηκώθηκε» ελικόπτερο

Στο σημείο μετέβησαν και μέλη της Αστυνομίας, τα οποία βοήθησαν τον χειριστή τρίτου σκάφους, το οποίο προσέκρουσε στα βράχια και στη συνέχεια βυθίστηκε, να αποβιβαστεί με ασφάλεια στη στεριά.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Αστυνομίας στο Κάβο Γκρέκο, μετά από πληροφορία για ενδεχόμενη βύθιση σκάφους στον κόλπο μεταξύ Αγίων Αναργύρων και Κόννου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πριν από λίγο λήφθηκε πληροφορία για ενδεχόμενη βύθιση σκάφους που βρισκόταν στον κόλπο μεταξύ Αγίων Αναργύρων και Κόννου, στο Κάβο Γκρέκο.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, τα οποία βοήθησαν τον χειριστή του σκάφους να αποβιβαστεί με ασφάλεια στη στεριά.

Λόγω της θαλασσοταραχής που επικρατούσε στην περιοχή, το σκάφος προσέκρουσε στα βράχια και στη συνέχεια βυθίστηκε.

Στο σημείο βρίσκονται αγκυροβολημένα ακόμη δύο σκάφη και, σύμφωνα με την Αστυνομία, βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες από ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων για τη διάσωση των επιβαινόντων στα δύο σκάφη.

ΚΥΠΕ