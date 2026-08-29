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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έντονη κακοκαιρία στην Κύπρο: Πτήση για Λάρνακα δεν κατάφερε να προσγειωθεί

 29.08.2026 - 14:05
Έντονη κακοκαιρία στην Κύπρο: Πτήση για Λάρνακα δεν κατάφερε να προσγειωθεί

Νέα προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει την Κύπρο, με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να επηρεάζουν πλέον και τις αεροπορικές πτήσεις. Αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από την Αθήνα προς τη Λάρνακα δεν κατάφερε να προσγειωθεί και οδηγήθηκε στον Λίβανο.

Συγκεκριμένα, η πτήση είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας με προορισμό το αεροδρόμιο Λάρνακας. Κατά την άφιξή του στην Κύπρο, το αεροσκάφος επιχείρησε να προσγειωθεί, ωστόσο οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή δεν επέτρεψαν την ασφαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ως αποτέλεσμα, το αεροσκάφος κατευθύνθηκε στον Λίβανο, όπου θα παραμείνει προσωρινά, αναμένοντας τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Μόλις οι συνθήκες καταστούν ασφαλείς, το αεροσκάφος αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η πτήση προς τη Λάρνακα.

Η εξέλιξη αυτή προστίθεται στα προβλήματα που έχει προκαλέσει από το πρωί η έντονη κακοκαιρία, η οποία επηρεάζει σχεδόν ολόκληρη την Κύπρο.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων έχουν καταγραφεί σε διάφορες περιοχές, ενώ προβλήματα έχουν παρουσιαστεί και στην ηλεκτροδότηση, με τις Αρχές να βρίσκονται σε κινητοποίηση.

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