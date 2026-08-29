Ανάφλεξη σε πρατήριο στη Λάρνακα: Στο ΓΝ Λευκωσίας ο 38χρονος που επιχείρησε να ανάψει τσιγάρο - Η κατάσταση της υγείας του

Η φωτιά προκλήθηκε όταν ο 38χρονος επιχείρησε να ανάψει τσιγάρο κοντά σε αντλία καυσίμων.

Συγκεκριμένα, λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για φωτιά σε πρατήριο καυσίμων σε χωριό της επαρχίας Λάρνακας. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή και, από την αξιολόγηση του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης του πρατηρίου, διαπιστώθηκε ότι γύρω στις 11:40 μ.μ., κατά τον ανεφοδιασμό οχήματος με βενζίνη από 32χρονο, τον πλησίασε ο 38χρονος συνεπιβάτης του.

Κατά την προσπάθεια του 38χρονου να ανάψει τσιγάρο σε μικρή απόσταση από την αντλία καυσίμων, προκλήθηκε ανάφλεξη.

Η φωτιά κατασβήστηκε από θαμώνες γειτονικού υποστατικού με τη χρήση πυροσβεστήρα. Στη σκηνή κλήθηκαν ασθενοφόρα, τα οποία μετέφεραν τους δύο άνδρες στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστησαν εγκαύματα.

Στον 32χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ακολούθως έλαβε εξιτήριο με οδηγίες, ενώ ο 38χρονος, λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων που υπέστη, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Ο Περιφερειακός Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου συνεχίζει τις εξετάσεις για υπόθεση σοβαρού τραυματισμού και αμελών πράξεων.