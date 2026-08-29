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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εξελίξεις με τον άγριο ξυλοδαρμό στη Λεμεσό - Στα χέρια της Αστυνομίας νεαρός μοτοσικλετιστής

 29.08.2026 - 14:44
Εξελίξεις με τον άγριο ξυλοδαρμό στη Λεμεσό - Στα χέρια της Αστυνομίας νεαρός μοτοσικλετιστής

Στη σύλληψη νεαρού μοτοσικλετιστή προχώρησε η Αστυνομία, σε σχέση με περιστατικό επίθεσης και ξυλοδαρμού οδηγού, το οποίο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου.

Το επεισόδιο καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο στη συνέχεια αναρτήθηκε και διαδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Στο οπτικοακουστικό υλικό φαίνεται ένας ημίγυμνος άνδρας να επιτίθεται σε άλλο πρόσωπο, ενώ στο έδαφος βρίσκεται μοτοσικλέτα. Ακολούθως, ο άνδρας φαίνεται να επιβιβάζεται ξανά στη μοτοσικλέτα και να απομακρύνεται από το σημείο.

Μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν σε εξετάσεις για τον εντοπισμό του προσώπου που φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό. Οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του νεαρού, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση.

Την ίδια ώρα, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το επεισόδιο παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, τι προηγήθηκε της επίθεσης και ποια ήταν η ακριβής αφορμή που οδήγησε στο περιστατικό.

Οι εξετάσεις της Αστυνομίας συνεχίζονται.

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