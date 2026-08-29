Δύσκολες ώρες για οικογένεια - Κεραυνός χτύπησε το σπίτι τους στο Αυγόρου και προκάλεσε φωτιά

Ο Αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Αυγόρου του Δήμου Αγίας Νάπας, Παναγιώτης Μιχαηλάς, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επιχειρούσαν για να κατασβήσουν τη φωτιά που προκλήθηκε από πτώση κεραυνού σε αποθήκη οικίας.

«Από τη φωτιά επηρεάστηκε η αποθήκη και η οικία, λόγω του ότι από την έκρηξη έσπασαν τα τζάμια της οικίας, όπου μπήκε εντός της οικίας καπνός», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι στο σημείο έφτασε και ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας, Χρήστος Ζαννέττος.

«Στο σημείο έσπευσε και κοινωνικός λειτουργός και η Πολιτική Άμυνα. Την ευθύνη για φιλοξενία της τριμελούς οικογένειας ανέλαβε το Δημαρχείο Αγίας Νάπας», ανέφερε ο κ. Μιχαηλάς.

Ο κ. Μιχαηλάς ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι ενημερώθηκε πως επιτόπου επίσκεψη θα πραγματοποιήσει και η Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία, στο πλαίσιο διεξαγωγής έρευνας για τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς.

«Οι μαρτυρίες κάνουν λόγο ότι η φωτιά ξέσπασε από πτώση κεραυνού», ανέφερε.

ΚΥΠΕ