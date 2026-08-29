Κάτω Δρυς: Έτσι έγινε το περιστατικό με τον κεραυνό - Η κατάσταση υγείας του 45χρονου

Λόγω της κακοκαιρίας λειτουργούν γραφεία διαχείρισης κρίσεων της Αστυνομίας σε κάθε επαρχία με τον Γιώργο Φουκκαρή να είναι υπεύθυνος στη Λάρνακα. Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, γύρω στις 12:55, μετά το μεσημέρι του Σαββάτου, στην περιοχή του εξωκλησιού του Τιμίου Προδρόμου στον Κάτω Δρυ, σημειώθηκε περιστατικό με 45χρονο αλλοδαπό από τη Σρι Λάνκα.

Σύμφωνα με τον κ. Φουκκαρή, ο 45χρονος βρισκόταν μαζί με ακόμη δύο άτομα. Τα δύο άτομα βγήκαν πρώτα από το ξωκλήσι και μπήκαν στο αυτοκίνητο, ενώ ακολούθησε ο 45χρονος. Πριν εισέλθει στο αυτοκίνητο, έπεσε κεραυνός σε κοντινό σημείο, με αποτέλεσμα να υποστεί ελαφρά εγκαύματα στον ώμο.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ Χαράλαμπος Χαριλάου ανέφερε ότι ο άντρας μεταφέρθηκε στο ΤΑΕΠ Λάρνακας, καθώς φαίνεται ότι χτυπήθηκε από κεραυνό. Το άτομο αξιολογείται από τους ιατρούς και υποβάλλεται σε διάφορες εξετάσεις, ενώ σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.

Όσον αφορά ευρύτερα τα προβλήματα που σημειώθηκαν λόγω της κακοκαιρίας, ο κ. Φουκκαρής ανέφερε ότι η κατάσταση στην επαρχία Λάρνακας ομαλοποιείται και δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα, πέραν από πτώσεις δέντρων και καλωδίων, καθώς και μετακίνηση αντικειμένων λόγω των σφοδρών ανέμων, όπως καλάθοι και πινακίδες.

Σε σχέση με αναφορές για είσοδο βροχής στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και εγκλωβισμό ατόμων, ο κ. Χαριλάου διευκρίνισε από την πλευρά του ότι αυτό δεν ισχύει, καθώς δεν υπήρξε οποιαδήποτε διαρροή από τη στέγη.

ΚΥΠΕ