Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΧάος από την κακοκαιρία: Παιδί εγκλωβίστηκε σε μπαλκόνι 4ου ορόφου - 357 κλήσεις στην Πυροσβεστική
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χάος από την κακοκαιρία: Παιδί εγκλωβίστηκε σε μπαλκόνι 4ου ορόφου - 357 κλήσεις στην Πυροσβεστική

 29.08.2026 - 18:05
Χάος από την κακοκαιρία: Παιδί εγκλωβίστηκε σε μπαλκόνι 4ου ορόφου - 357 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την Κύπρο.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, μέχρι στιγμής το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΕΣΚΕΠΥ) έχει δεχθεί συνολικά 357 κλήσεις παγκύπρια.

Από αυτές, 332 αφορούν την επαρχία Λευκωσίας, ενώ άλλες 25 κλήσεις αφορούν τις υπόλοιπες επαρχίες, με το σύνολο των περιστατικών να σχετίζεται με τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Πολλά από τα περιστατικά έχουν ήδη διεκπεραιωθεί, ενώ άλλα έχουν καταχωρηθεί και αντιμετωπίζονται με βάση τη σειρά προτεραιότητας.

Οι κλήσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, πρόληψη πυρκαγιών και ατυχημάτων, διασώσεις, άντληση ομβρίων υδάτων από υποστατικά, μετακινήσεις υλικών και προστασία περιουσιών.

Σοβαρό ήταν το περιστατικό στον Άγιο Δομέτιο, όπου παιδάκι εγκλωβίστηκε κάτω από τέντα σε βεράντα διαμερίσματος στον τέταρτο όροφο. Το παιδί διασώθηκε από τις ομάδες διάσωσης της Πυροσβεστικής, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επιχειρεί με μεγάλο αριθμό συνεργείων, ενώ, λόγω της αυξημένης ανάγκης, έχει γίνει και ανάκληση προσωπικού.

Στην επιχείρηση συνδράμουν οι Τοπικές Αρχές, οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ), η Πολιτική Άμυνα, η Αστυνομία, η ΑΗΚ, καθώς και οργανωμένα εθελοντικά σύνολα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κάβο Γκρέκο: Σκάφος βυθίστηκε και καταστράφηκε λόγω της κακοκαιρίας - Δείτε φωτογραφίες
Κάτω Δρυς: Έτσι έγινε το περιστατικό με τον κεραυνό - Η κατάσταση υγείας του 45χρονου
Εντυπωσιακή εικόνα στη Λάρνακα: Αεροσκάφος «γύρισε» 150° στον αέρα - Προσωρινή εκτροπή πτήσεων λόγω κακοκαιρίας
Ανάφλεξη σε πρατήριο στη Λάρνακα: Στο ΓΝ Λευκωσίας ο 38χρονος που επιχείρησε να ανάψει τσιγάρο - Η κατάσταση της υγείας του
Ανείπωτη θλίψη: 65χρονος Κύπριος επιχειρηματίας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στο Λονδίνο – Δείτε φωτογραφία του
Εικόνες ντροπής: «Χειρουργημένοι σε λερωμένα κρεβάτια» – Σοβαρή καταγγελία για το Νοσοκομείο Λεμεσού

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κάβο Γκρέκο: Επιχείρηση για διάσωση επιβαινόντων, βυθίστηκε και τρίτο σκάφος - «Σηκώθηκε» ελικόπτερο

 29.08.2026 - 17:36
Υπουργικό - Αλλαγή στην ηγεσία της Εθνικής Φρουράς: Παρατείνεται η θητεία Παχουλίδη – Ποιος αναλαμβάνει από το 2027

Υπουργικό - Αλλαγή στην ηγεσία της Εθνικής Φρουράς: Παρατείνεται η θητεία Παχουλίδη – Ποιος αναλαμβάνει από το 2027

Παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2026 η θητεία του Υπαρχηγού της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγου Νεόφυτου Παχουλίδη, με το Υπουργικό Συμβούλιο να αποφασίζει παράλληλα τον διάδοχό του στη συγκεκριμένη θέση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Υπουργικό - Αλλαγή στην ηγεσία της Εθνικής Φρουράς: Παρατείνεται η θητεία Παχουλίδη – Ποιος αναλαμβάνει από το 2027

Υπουργικό - Αλλαγή στην ηγεσία της Εθνικής Φρουράς: Παρατείνεται η θητεία Παχουλίδη – Ποιος αναλαμβάνει από το 2027

  •  29.08.2026 - 13:44
Εξελίξεις με τον άγριο ξυλοδαρμό στη Λεμεσό - Στα χέρια της Αστυνομίας νεαρός μοτοσικλετιστής

Εξελίξεις με τον άγριο ξυλοδαρμό στη Λεμεσό - Στα χέρια της Αστυνομίας νεαρός μοτοσικλετιστής

  •  29.08.2026 - 14:44
Κάτω Δρυς: Έτσι έγινε το περιστατικό με τον κεραυνό - Η κατάσταση υγείας του 45χρονου

Κάτω Δρυς: Έτσι έγινε το περιστατικό με τον κεραυνό - Η κατάσταση υγείας του 45χρονου

  •  29.08.2026 - 15:20
Europol, παρακολουθήσεις και τρεις συλλήψεις - Στο μικροσκόπιο το φερόμενο σχέδιο φόνου στην Κύπρο

Europol, παρακολουθήσεις και τρεις συλλήψεις - Στο μικροσκόπιο το φερόμενο σχέδιο φόνου στην Κύπρο

  •  29.08.2026 - 16:58
Δύσκολες ώρες για οικογένεια - Κεραυνός χτύπησε το σπίτι τους στο Αυγόρου και προκάλεσε φωτιά

Δύσκολες ώρες για οικογένεια - Κεραυνός χτύπησε το σπίτι τους στο Αυγόρου και προκάλεσε φωτιά

  •  29.08.2026 - 16:29
Κάβο Γκρέκο: Επιχείρηση για διάσωση επιβαινόντων, βυθίστηκε και τρίτο σκάφος - «Σηκώθηκε» ελικόπτερο

Κάβο Γκρέκο: Επιχείρηση για διάσωση επιβαινόντων, βυθίστηκε και τρίτο σκάφος - «Σηκώθηκε» ελικόπτερο

  •  29.08.2026 - 17:36
Χάος από την κακοκαιρία: Παιδί εγκλωβίστηκε σε μπαλκόνι 4ου ορόφου - 357 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Χάος από την κακοκαιρία: Παιδί εγκλωβίστηκε σε μπαλκόνι 4ου ορόφου - 357 κλήσεις στην Πυροσβεστική

  •  29.08.2026 - 18:05
Εντυπωσιακή εικόνα στη Λάρνακα: Αεροσκάφος «γύρισε» 150° στον αέρα - Προσωρινή εκτροπή πτήσεων λόγω κακοκαιρίας

Εντυπωσιακή εικόνα στη Λάρνακα: Αεροσκάφος «γύρισε» 150° στον αέρα - Προσωρινή εκτροπή πτήσεων λόγω κακοκαιρίας

  •  29.08.2026 - 15:08

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα