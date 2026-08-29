Χάος από την κακοκαιρία: Παιδί εγκλωβίστηκε σε μπαλκόνι 4ου ορόφου - 357 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, μέχρι στιγμής το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΕΣΚΕΠΥ) έχει δεχθεί συνολικά 357 κλήσεις παγκύπρια.

Από αυτές, 332 αφορούν την επαρχία Λευκωσίας, ενώ άλλες 25 κλήσεις αφορούν τις υπόλοιπες επαρχίες, με το σύνολο των περιστατικών να σχετίζεται με τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Πολλά από τα περιστατικά έχουν ήδη διεκπεραιωθεί, ενώ άλλα έχουν καταχωρηθεί και αντιμετωπίζονται με βάση τη σειρά προτεραιότητας.

Οι κλήσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, πρόληψη πυρκαγιών και ατυχημάτων, διασώσεις, άντληση ομβρίων υδάτων από υποστατικά, μετακινήσεις υλικών και προστασία περιουσιών.

Σοβαρό ήταν το περιστατικό στον Άγιο Δομέτιο, όπου παιδάκι εγκλωβίστηκε κάτω από τέντα σε βεράντα διαμερίσματος στον τέταρτο όροφο. Το παιδί διασώθηκε από τις ομάδες διάσωσης της Πυροσβεστικής, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επιχειρεί με μεγάλο αριθμό συνεργείων, ενώ, λόγω της αυξημένης ανάγκης, έχει γίνει και ανάκληση προσωπικού.

Στην επιχείρηση συνδράμουν οι Τοπικές Αρχές, οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ), η Πολιτική Άμυνα, η Αστυνομία, η ΑΗΚ, καθώς και οργανωμένα εθελοντικά σύνολα.