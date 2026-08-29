Πού έπεσαν τα περισσότερα προβλήματα από την κακοκαιρία - Παρεμβάσεις των Δημοσίων Έργων

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, το Τμήμα Δημοσίων Έργων αναφέρει ότι συνδράμει «από την πρώτη στιγμή» με συνεργεία και μηχανήματα στον καθαρισμό δρόμων, την απομάκρυνση υλικών, καθώς και στην αποκατάσταση της ασφαλούς κυκλοφορίας.

Μέχρι στιγμής, συνεργεία του Τμήματος έχουν παρέμβει, μεταξύ άλλων, σε μικρή υπόγεια διάβαση στον Δήμο Ιδαλίου, στον περιμετρικό αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας, καθώς και στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, προσθέτει.

Σημειώνει ότι οι εργασίες πραγματοποιούνται σε συνεργασία και συντονισμό με την Αστυνομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις Επαρχιακές Διοικήσεις και τις Τοπικές Αρχές.

Τα συνεργεία του Τμήματος παραμένουν σε ετοιμότητα σε όλες τις Επαρχίες, ώστε να συνδράμουν άμεσα όπου και όταν τους ζητηθεί, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ