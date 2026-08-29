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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο: Νεκρό ένα άτομο από την βύθιση σκαφών - Πόσα άτομα διασώθηκαν

 29.08.2026 - 19:40
Τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο: Νεκρό ένα άτομο από την βύθιση σκαφών - Πόσα άτομα διασώθηκαν

Σε πλήρη εξέλιξη βρέθηκε το απόγευμα της 29ης Αυγούστου μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή των Αγίων Αναργύρων, στο Κάβο Γκρέκο, μετά από σοβαρό περιστατικό με τρία σκάφη, δύο εκ των οποίων καταστράφηκαν ολοσχερώς έπειτα από προσάραξη σε βράχια, λόγω της έντονης θαλασσοταραχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), στις 14:30 ενεργοποιήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ», με στόχο τον εντοπισμό και τη διάσωση ατόμων που βρίσκονταν σε κίνδυνο.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας, ελικόπτερο της 460 Μοίρας Έρευνας και Διάσωσης της Εθνικής Φρουράς, περίπολο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου, προσωπικό της ΕΜΑΚ και του Πυροσβεστικού Σταθμού Αμμοχώστου, καθώς και ασθενοφόρα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ανασύρθηκαν έξι άτομα.

Το πρώτο άτομο διασώθηκε από περίπολο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου και είναι καλά στην υγεία του.

Παράλληλα, τα δύο ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης ανέσυραν ακόμη πέντε άτομα. Δύο από αυτά είναι καλά στην υγεία τους και, αφού έλαβαν τις πρώτες βοήθειες, αποδεσμεύτηκαν. Δύο άλλα άτομα μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου.

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση για έναν Ελληνοκύπριο, ο οποίος ανασύρθηκε αναίσθητος από ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Εκεί, παρά τις προσπάθειες, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς στην περιοχή επικρατούσε έντονη θαλασσοταραχή.

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