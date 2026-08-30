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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνεχίζει το μουντό σκηνικό: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι την Τετάρτη

 30.08.2026 - 07:39
Συνεχίζει το μουντό σκηνικό: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι την Τετάρτη

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά και στα νότια που πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, για να καταστούν το απόγευμα νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό και στα νοτιοανατολικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς 3 και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που μετά το μεσημέρι νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή κυρίως στα ορεινά. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο για να κυμανθεί μέχρι την Τετάρτη πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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