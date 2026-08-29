Τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο: Νεκρός ο επιχειρηματίας Ντίμης Μαυρόπουλος - Στο νοσοκομείο η συμβία και η κόρη του - Φωτογραφία

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), στις 14:30 ενεργοποιήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ», μετά από πληροφορίες για άτομα που βρίσκονταν σε κίνδυνο σε τρία σκάφη στην περιοχή.

Η ισχυρή θαλασσοταραχή είχε ως αποτέλεσμα δύο από τα σκάφη να προσκρούσουν στα βράχια και να καταστραφούν ολοσχερώς, ενώ σε κίνδυνο βρέθηκε και τρίτο σκάφος.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπολοι της ΑΔΕ Αμμοχώστου, καθώς και ελικόπτερα Έρευνας και Διάσωσης. Ένα άτομο διασώθηκε από περίπολο της ΑΔΕ Αμμοχώστου και είναι καλά στην υγεία του.

Παράλληλα, τα ελικόπτερα Έρευνας και Διάσωσης ανέσυραν συνολικά πέντε άτομα. Τα δύο, αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποδεσμεύτηκαν καθώς δεν αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Άλλα δύο άτομα μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Πρόκειται για τη συμβία και την κόρη του Ντίμη Μαυρόπουλου, οι οποίες κατάφεραν να διασωθούν.

Ο ίδιος, ωστόσο, εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του σκάφους του, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς στην περιοχή επικρατούσε έντονη θαλασσοταραχή, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο των σωστικών συνεργείων.

Η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια και τους οικείους του Ντίμη Μαυρόπουλου, ενώ οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.