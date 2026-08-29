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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα κακοκαιρία στον ορίζοντα: Πότε να αναμένουμε βροχές και καταγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

 29.08.2026 - 21:02
Νέα κακοκαιρία στον ορίζοντα: Πότε να αναμένουμε βροχές και καταγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Η διαταραχή που επηρεάζει την περιοχή κινείται ανατολικά και εξασθενεί ενώ η εποχική χαμηλή πίεση εγκαθίσταται στην περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια παράλια πιθανόν να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ ενώ αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά και τα βόρεια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, ωστόσο στα νότια και τα ανατολικά θα καταστεί σταδιακά μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ νεφώσεις που θα αναπτύσσονται μετά το μεσημέρι, πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές σε περιοχές νοτίως του Τροόδους και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και στα νοτιοανατολικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις ενώ νεφώσεις που θα αναπτύσσονται μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα. Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο κατά το τριήμερο για να κυμανθεί μέχρι την Τετάρτη κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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