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ΔΙΕΘΝΗ

Κυρώσεις στη Ρωσία σχεδιάζει το Βερολίνο για τα drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας

 29.08.2026 - 21:31
Κυρώσεις στη Ρωσία σχεδιάζει το Βερολίνο για τα drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας

Την Ρωσία πρόκειται να υποδείξει ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ως υπεύθυνη για τις πρόσφατες απόπειρες επιθέσεων με drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Welt am Sonntag και του περιοδικού Politico. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο καγκελάριος θα ανακοινώσει και γερμανικές «εκτεταμένες κυρώσεις» σε βάρος της Μόσχας.

Το σχέδιο της γερμανικής κυβέρνησης θα περιλαμβάνει άμεσα μέτρα εναντίον φορέων ρωσικών συμφερόντων και θα δημοσιοποιηθεί πιθανότατα έως την Τρίτη, ημέρα κατά την οποία συνεδριάζει το συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία και σε κάθε περίπτωση πριν από τις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ στις 6 Σεπτεμβρίου, όπου προηγείται το φιλορωσικό ακροδεξιό κόμμα της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD).

Όπως διευκρίνισε Γερμανός αξιωματούχος στα εν λόγω ΜΜΕ, τα οποία ανήκουν στον γερμανικό όμιλο Axel Springer, ως απάντηση στο περιστατικό με τον εντοπισμό drones με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας δεν αρκεί πλέον να απελαθούν κάποιοι Ρώσοι διπλωμάτες ή να κλείσει το «Ρωσικό Σπίτι» στο Βερολίνο, αλλά απαιτούνται αυστηρότερα μέτρα, όπως εντατικοποιημένες κυρώσεις ή ακόμη και πιο εκτεταμένες παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία. Οι συγκεκριμένες πηγές πάντως δεν έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο κ. Μερτς ή με το σε ποιο βαθμό το Βερολίνο θα καταστήσει υπεύθυνους για τα drones μεμονωμένους ρωσικούς παράγοντες ή συνολικά τη ρωσική κυβέρνηση. Διευκρίνισαν επίσης ότι η γερμανική πλευρά προετοιμάζεται και για τιμωρητικά μέτρα από την Μόσχα.

Η κυβέρνηση απέφυγε πάντως να σχολιάσει τα δημοσιεύματα και εκπρόσωπός της περιορίστηκε να δηλώσει στο Politico ότι «η καγκελαρία δεν εμπλέκεται σε εικασίες και το μόνο που έχει σημασία είναι ο επίσημος καταλογισμός που κάνει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κατά την κρίση της και αφού ζυγίσει όλα τα αποτελέσματα της έρευνας».

Η αποτυχημένη επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας, όπου ένα από τα drones με εκρηκτικά βρέθηκε ανάμεσα σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη Antonov, έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της γερμανικής κυβέρνησης, με τον καγκελάριο να υπόσχεται την περασμένη εβδομάδα σε υψηλούς τόνους ότι οι υπεύθυνοι «θα το πληρώσουν». Η Wall Street μετέδωσε επίσης ότι και οι αξιολογήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών συνδέουν άμεσα τη Ρωσία με την απόπειρα επίθεσης. «Το κλειδί είναι να υπάρχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία ή μια πολύ ισχυρή υποψία», σημείωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ερωτηθείς πριν από λίγες ημέρες σχετικά με την πιθανή γερμανική αντίδραση. Σημαντικό ρόλο θεωρείται επίσης ότι διαδραμάτισε και η ανακάλυψη υπόγειας κρύπτης με όπλα και πυρομαχικά δίπλα σε λίμνη κοντά στο Βερολίνο, υπόθεση η οποία θεωρείται εξαιρετικά σοβαρή και ερευνάται από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία με την υποψία της «προετοιμασίας σοβαρής πράξης βίας εναντίον του κράτους».

Δύο από τους αξιωματούχους που επικαλούνται το Politico και η Welt am Sonntag περιέγραψαν την επικείμενη κίνηση του Βερολίνου ως «Zeitenwende 2.0» (σημείο καμπής), παραπέμποντας στον όρο που είχε χρησιμοποιήσει ο τέως καγκελάριος Όλαφ Σολτς το 2022 για την ιστορική μετατόπιση της Γερμανίας σε θέματα άμυνας ως απάντηση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Protothema.gr

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