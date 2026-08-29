Στα δικαστήρια η χήρα του 73χρονου που πέθανε μετά από σφοδρές αναταράξεις σε αεροσκάφος της Singapore Airlines

Σύμφωνα με το BBC, η 74χρονη Λίντα Κίτσεν, από το Θόρνμπερι του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία υπέστη σοβαρό τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ξεκίνησε δικαστική διαδικασία ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βρετανίας. Στόχος της είναι, μεταξύ άλλων, να εξασφαλίσει την οικονομική υποστήριξη που χρειάζεται ώστε να έχει πρόσβαση σε εξειδικευμένη περίθαλψη για τις συνέπειες του σοβαρού τραυματισμού της.

Ο σύζυγός της, Τζεφ Κίτσεν, 73 ετών, τραυματίστηκε θανάσιμα όταν η πτήση της Singapore Airlines από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου συνάντησε σφοδρότατες αναταράξεις. Σύμφωνα με τους δικηγόρους της οικογένειας, το αεροσκάφος έχασε περίπου 6.000 πόδια – περίπου 1.828 μέτρα – ύψος κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

«Νόμιζα ότι το αεροπλάνο έπεφτε»

Η Λίντα και ο Τζεφ, τον οποίο η ίδια περιγράφει ως «αδελφή ψυχή» της, είχαν μόλις ξεκινήσει ένα ταξίδι έξι εβδομάδων με προορισμούς τη Σιγκαπούρη, την Ινδονησία και την Αυστραλία, όταν η πτήση τους μετατράπηκε σε εφιάλτη τον Μάιο του 2024. Το αεροσκάφος πετούσε πάνω από τη Μιανμάρ όταν συνάντησε τις ισχυρές αναταράξεις και στη συνέχεια εξετράπη προς την Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, όπου πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση.

«Είχαμε συναντήσει κάποιες αναταράξεις πάνω από την Ευρώπη και το αεροπλάνο κουνιόταν πάνω από τη θάλασσα, αλλά περίπου δέκα ώρες μετά την έναρξη της πτήσης συναντήσαμε τις πολύ ισχυρές αναταράξεις», περιέγραψε η 74χρονη. «Ήταν τόσο έντονες. Ένιωθες σαν να έπεφτε το αεροπλάνο. Είδα το Kindle μου και το τηλέφωνο του Τζεφ να έχουν πέσει στο πάτωμα και σκέφτηκα ότι το αεροπλάνο κατέβαινε ανεξέλεγκτα», πρόσθεσε.

Την ώρα της απότομης πτώσης του αεροσκάφους, ο Τζεφ έπεσε πάνω στη σύζυγό του, με αποτέλεσμα εκείνη να χτυπήσει άσχημα πάνω στο μπράτσο του καθίσματός της. Άλλοι επιβάτες κατάφεραν τελικά να τον μετακινήσουν, ενώ γιατρός που βρισκόταν μέσα στο αεροσκάφος άρχισε αμέσως να του παρέχει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Μετά την προσγείωση, η ίδια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο Τζεφ παρέμενε ακόμη μέσα στο αεροπλάνο. Χρειάστηκε να περάσουν δύο ημέρες μέχρι να πληροφορηθεί ότι ο άνθρωπος με τον οποίο είχε μοιραστεί τη ζωή της είχε πεθάνει.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 73χρονος υπέστη καρδιακή προσβολή μετά το βίαιο περιστατικό σε μεγάλο υψόμετρο. «Όταν χωρίστηκα από τον Τζεφ, ήξερα ότι ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, αλλά τίποτα δεν μπορούσε να με προετοιμάσει για τη στιγμή που θα άκουγα ότι είχε πεθάνει. Ένιωσα συντετριμμένη», είπε η Λίντα Κίτσεν.

Η 74χρονη παρέμεινε για δέκα ημέρες σε νοσοκομείο πριν μεταφερθεί αεροπορικώς πίσω στο Μπρίστολ. «Πονούσα τόσο πολύ που το ταξίδι είναι θολό στη μνήμη μου. Όταν επέστρεψα στη Βρετανία, παρέμεινα στο νοσοκομείο για περίπου μία εβδομάδα και, όταν πήρα εξιτήριο, χρειαζόμουν αρκετή βοήθεια στο σπίτι», ανέφερε.

Η οικογένεια ζητάει απαντήσεις

Η δικηγόρος της 74χρονης, Ανθή Κορελίδου, η οποία ειδικεύεται σε υποθέσεις αεροπορικού δικαίου, υπογράμμισε ότι η έκταση των συνεπειών που είχε το περιστατικό για το ζευγάρι καταδεικνύει τη σφοδρότητα των αναταράξεων. «Το γεγονός ότι ο Τζεφ τραυματίστηκε θανάσιμα και η Λίντα υπέστη τόσο σοβαρά τραύματα καταδεικνύει με τον πιο έντονο τρόπο τη σοβαρότητα αυτού που συνέβη», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει περισσότερα από δύο χρόνια από τον θάνατο του 73χρονου, η Λίντα και η υπόλοιπη οικογένεια εξακολουθούν να έχουν ερωτήματα για τις συνθήκες του περιστατικού και για το κατά πόσο θα μπορούσαν να είχαν γίνει περισσότερα προκειμένου να αποτραπούν οι τραυματισμοί. «Το μόνο που θέλει η Λίντα είναι να πραγματοποιηθούν οι πλέον ενδελεχείς έρευνες. Η κατάθεση της προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα ώστε οι άνθρωποι του Τζεφ να λάβουν τις απαντήσεις που δικαιούνται», σημείωσε η δικηγόρος της.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα