Συγκλονιστικό βίντεο: Ορμητικά νερά παρασύρουν τα πάντα, αλλά ένα σπίτι μέσα στη λαίλαπα μένει όρθιο, «ο μηχανικός αξίζει μετάλλιο»

Τα σωστικά συνεργεία δίνουν σήμερα μάχη με τον χρόνο συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις τους σε μια προσπάθεια να βρουν διασωθέντες, δύο ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 570 ανθρώπων στο Νεπάλ και την Κίνα, ενώ ο κίνδυνος νέων πλημμυρών παραμένει.

Ενδεικτικό της σφοδρότητας του φαινομένου είναι βίντεο από σπίτι στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σε αυτό απεικονίζονται εγκλωβισμένα άτομα σε μπαλκόνι σπιτιού ενώ το νερό με μανία παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του. Στα καρέ διακρίνεται το σπίτι να στέκεται όρθιο μετά το πέρασμα της πλημμύρας, με πολλούς χρήστες των social media να παρατηρούν ότι αξίζουν συγχαρητήρια στον εργολάβο.

Good News,

Dear citizens of world,



All those were praying and worried about what happened to people in the Green House during the catastrophic Nepal Floods



The family and house survived the ordeal. pic.twitter.com/iElo4qXvBL — Woke Eminent (@WokePandemic) August 28, 2026

Eyewitness video shows massive flash floods sweeping through the Nepal-Tibet border region, trapping people on balconies. pic.twitter.com/ktitGC6bUf — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 28, 2026

Ο στρατός του Νεπάλ κατάφερε να εισέλθει σε σήραγγα, όπου εντόπισε 350 εργάτες και κατοίκους. Η σήραγγα, που αποτελούσε μέρος ενός υδροηλεκτρικού έργου, ήταν απροσπέλαστη λόγω των πλημμυρών, αλλά μια ομάδα διάσωσης κατάφερε να εισέλθει σε αυτήν. Σε βίντεο φαίνονται διασώστες αλλά και εγκλωβισμένοι να σέρνονται στις λάσπες.