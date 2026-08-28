Κάλεσμα Ερντογάν στις μουσουλμανικές χώρες κατά του Ισραήλ - Θέλει να αποσταθεροποιήσει την περιοχή

Μιλώντας στο Συνεδριακό Κέντρο Halic στην Κωνσταντινούπολη για την εβδομάδα γέννησης του Προφήτη Μωάμεθ («Mevlid-i Nebi»), ο Ερντογάν δήλωσε ότι η ιδεολογία του Σιωνισμού - οπως είπε - θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο τους γείτονες του Ισραήλ αλλά και όποιον υποστηρίζει την περιφερειακή ειρήνη και τις ανθρωπιστικές αξίες.

«Η εθισμένη στον πόλεμο σημερινή κυβέρνηση του Ισραήλ δοκιμάζει κάθε είδους πρόκληση για να σύρει ολόκληρη την περιοχή μας σε αστάθεια, ξεκινώντας από τους γείτονές της», δήλωσε ο Ερντογάν σύμφωνα με το Anadolu.

«Γενοκτονική ιδεολογία ο Σιωνισμός»

Παράλληλα, χαρακτήρισε τον Σιωνισμό ως μια «ριζοσπαστική, κατοχική, γενοκτονική ιδεολογία» και είπε ότι η Τουρκία έκανε κριτική για τους επεκτατικούς στόχους της κυβέρνησης του Ισραήλ εκ μέρους όλων των λαών της περιοχής, ανεξαρτήτως θρησκευτικής πεποίθησης.

Είπε ότι η Γάζα έχει μετατραπεί στο μεγαλύτερο παιδικό νεκροταφείο στον κόσμο και ισχυρίστηκε ότι ακόμη και οι χαρταετοί που πετούν εκεί αντιμετωπίζονται ως απειλές για την ασφάλεια και αποκλείονται. Πρόσθεσε, ότι εκατομμύρια Παλαιστίνιοι αγωνίζονται να επιβιώσουν υπό αντίξοες συνθήκες χωρίς πρόσβαση σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης.

«Θύματα και εκτοπισμένοι στον Λίβανο»

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση στον Λίβανο, λέγοντας ότι 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι εκεί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω των ισραηλινών επιθέσεων. Είπε ότι περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν, οι περισσότεροι από αυτούς γυναίκες και παιδιά, και ότι πάνω από 12.000 Λιβανέζοι τραυματίστηκαν.

Κάνοντας μια ιστορική σύγκριση, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η διεθνής σιωπή απέναντι στις φρικαλεότητες που διέπραξαν ο Αδόλφος Χίτλερ και ο ηγέτης των Ερυθρών Χμερ Πολ Ποτ είχε βαρύ κόστος για τους αμάχους τον 20ό αιώνα και υποστήριξε ότι μια παρόμοια αδυναμία αντίδρασης επαναλαμβάνεται τώρα στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και τον Λίβανο. Παράλληλα υποστήριξε ότι ούτε οι παγκόσμιοι θεσμοί ούτε η διεθνής κοινότητα έχουν δείξει τη βούληση να σταματήσουν τις δολοφονίες.