Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΚλοπή εκατομμυρίων σε μουσείο της Βιέννης: Έκλεψαν το μυθικό κολιέ της βασίλισσας Νάζλι με τα 673 διαμάντια
ΔΙΕΘΝΗ

Κλοπή εκατομμυρίων σε μουσείο της Βιέννης: Έκλεψαν το μυθικό κολιέ της βασίλισσας Νάζλι με τα 673 διαμάντια

 28.08.2026 - 13:19
Κλοπή εκατομμυρίων σε μουσείο της Βιέννης: Έκλεψαν το μυθικό κολιέ της βασίλισσας Νάζλι με τα 673 διαμάντια

Ένα πολύτιμο διαμαντένιο κολιέ εκλάπη από μουσείο στη Βιέννη, ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, η αυστριακή αστυνομία.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία του κοσμήματος, το οποίο έχει κατασκευασθεί από τον γαλλικό οίκο κοσμηματοποιίας Van Cleef & Arpels.

Το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών (MAK) δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες για το αντικείμενο που εκλάπη, όμως, σύμφωνα με πληροφορίες στον ιστότοπό του, μπορεί να είναι ένα βασιλικό κολιέ με 673 διαμάντια που ζυγίζουν περισσότερα από 200 καράτια.

Κλοπή εκατομμυρίων σε μουσείο της Βιέννης: Έκλεψαν το μυθικό κολιέ της βασίλισσας Νάζλι με τα 673 διαμάντια

 

Το μουσείο επιβεβαίωσε μόνο ότι σημειώθηκε μια κλοπή στη διάρκεια έκθεσης κοσμημάτων διευκρινίζοντας πως δεν υπάρχουν τραυματίες. Πρόσθεσε ότι δεν θα κάνει γνωστές πληροφορίες όσο διαρκούν οι έρευνες της αστυνομίας.

Στο MAK φιλοξενούνταν από τις αρχές Ιουνίου έκθεση με περισσότερα από 300 κομμάτια της συλλογής του Van Cleef & Arpels.

Σε φωτογραφία της έκθεσης αναρτημένη στον ιστότοπο του μουσείου εικονίζεται το κολιέ πίσω από μια γυάλινη βιτρίνα. Στην περιγραφή που το συνοδεύει αναφέρεται ότι ανήκε κάποτε στη βασίλισσα Νάζλι της Αιγύπτου, η οποία το φόρεσε το 1939 στο γάμο της κόρης της, της Φαουζιά, με τον τότε πρίγκιπα διάδοχο του Ιράν Μοχαμάντ Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος έγινε αργότερα σάχης.

Κλοπή εκατομμυρίων σε μουσείο της Βιέννης: Έκλεψαν το μυθικό κολιέ της βασίλισσας Νάζλι με τα 673 διαμάντια

Η βασίλισσα Ναζλί

Το κολιέ πουλήθηκε γύρω στα 4,3 εκατομμύρια δολάρια σε πλειστηριασμό το 2015 στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Sotheby's.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δύο άγνωστοι έσπασαν τη βιτρίνα στη διάρκεια της λειτουργίας του μουσείου, πήραν το κόσμημα και διέφυγαν.

Σε φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αστυνομία εικονίζονται δύο ύποπτοι ντυμένοι στα μαύρα μέσα στο μουσείο.
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θλίψη στην Πάφο για τον θάνατο του Πατέρα Μάριου Παπαχρυσάνθου – Πότε θα γίνει η κηδεία
Τα 4 πιο τυχερά ζώδια για τον Σεπτέμβριο - Νέες γνωριμίες και λεφτά
Τραγωδία στους Αγίους Αναργύρους: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε 76χρονο - Συνελήφθη η 28χρονη οδηγός
Κακοκαιρία με καταιγίδες και «βουτιά» στη θερμοκρασία - Πιθανότητα για πορτοκαλί προειδοποίηση
Στην Κύπρο αγαπημένος τραγουδιστής - Επιστρέφει για δύο ξεχωριστές συναυλίες
Νέα απάτη με κρυπτονομίσματα: Έχασε χιλιάδες ευρώ 53χρονος στη Λευκωσία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Ιταλία σταματά οριστικά την έρευνα για τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία που χάθηκε στην Μεσόγειο

 28.08.2026 - 13:09
Επόμενο άρθρο

Η ζωή και το τέλος του βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας: Η απειλή των Ναζί και ο απαγορευμένος έρωτας που νίκησε το παλάτι

 28.08.2026 - 13:45
Στο Τρόοδος το Υπουργικό - Τι μπαίνει στο τραπέζι και το μεγάλο στοίχημα για το 2027

Στο Τρόοδος το Υπουργικό - Τι μπαίνει στο τραπέζι και το μεγάλο στοίχημα για το 2027

Την συνέχιση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, αναμένεται να συζητήσει το Υπουργικό Συμβούλιο το Σάββατο στη συνεδρία του στην προεδρική εξοχική κατοικία στο Τρόοδος, ανέφερε στο ΚΥΠΕ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. Το 81,6% των παρεμβάσεων του Προγράμματος Διακυβέρνησης έχει ήδη ολοκληρωθεί ή υλοποιείται βάσει προγραμματισμού, επεσήμανε.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο Τρόοδος το Υπουργικό - Τι μπαίνει στο τραπέζι και το μεγάλο στοίχημα για το 2027

Στο Τρόοδος το Υπουργικό - Τι μπαίνει στο τραπέζι και το μεγάλο στοίχημα για το 2027

  •  28.08.2026 - 14:07
Συνταξιοδοτικό: Σε εντατικούς ρυθμούς η διαβούλευση - Διπλές συνεδρίες εβδομαδιαίως

Συνταξιοδοτικό: Σε εντατικούς ρυθμούς η διαβούλευση - Διπλές συνεδρίες εβδομαδιαίως

  •  28.08.2026 - 11:17
Προεδρία: Νέα δυναμική στην οικονομική-επιχειρηματική συνεργασία από επίσκεψη ΠτΔ στο Καζακστάν

Προεδρία: Νέα δυναμική στην οικονομική-επιχειρηματική συνεργασία από επίσκεψη ΠτΔ στο Καζακστάν

  •  28.08.2026 - 11:41
Ο «Κρόνος» βάζει την Κύπρο στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης

Ο «Κρόνος» βάζει την Κύπρο στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης

  •  28.08.2026 - 13:51
Telegraph: Αυτό το πεντάστερο της Λεμεσού προκαλεί ανησυχία και φόβους για κατασκοπεία στο Ακρωτήρι - Δείτε φωτογραφία

Telegraph: Αυτό το πεντάστερο της Λεμεσού προκαλεί ανησυχία και φόβους για κατασκοπεία στο Ακρωτήρι - Δείτε φωτογραφία

  •  28.08.2026 - 10:06
Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στο τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα - Συντετριμμένη η σύζυγός του - Δείτε βίντεο

Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στο τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα - Συντετριμμένη η σύζυγός του - Δείτε βίντεο

  •  28.08.2026 - 12:37
Ανακρίθηκε εκ νέου για «Κράτος Μαφία» ο Δρουσιώτης - Επιβεβαιώνει η Αστυνομία

Ανακρίθηκε εκ νέου για «Κράτος Μαφία» ο Δρουσιώτης - Επιβεβαιώνει η Αστυνομία

  •  28.08.2026 - 10:14
Κακοκαιρία με καταιγίδες και «βουτιά» στη θερμοκρασία - Πιθανότητα για πορτοκαλί προειδοποίηση

Κακοκαιρία με καταιγίδες και «βουτιά» στη θερμοκρασία - Πιθανότητα για πορτοκαλί προειδοποίηση

  •  28.08.2026 - 11:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα