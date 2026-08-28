Ανακρίθηκε εκ νέου για «Κράτος Μαφία» ο Δρουσιώτης - Επιβεβαιώνει η Αστυνομία

Σε ανάρτησή του την Πέμπτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Δρουσιώτης ανέφερε ότι κλήθηκε στο ΤΑΕ Αρχηγείου για ανακριτική κατάθεση σχετικά, όπως είπε, με «ισχυριζόμενη παράβαση των νόμων της ΚΥΠ και προστασίας προσωπικών δεδομένων».

Ο κ. Δρουσιώτης υποστήριξε ότι πρόκειται, εξ όσων γνωρίζει, για την πρώτη περίπτωση κατά την οποία η νομοθεσία που διέπει την ΚΥΠ χρησιμοποιείται για την ποινική διερεύνηση δημοσιογράφου, κάνοντας λόγο για «χρήση της εθνικής ασφάλειας ως όπλο εναντίον της δημοσιογραφίας».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, κατά την ανάκριση ερωτήθηκε, μεταξύ άλλων, ποια πρόσωπα γνώριζαν το περιεχόμενο του βιβλίου πριν από την έκδοσή του, πώς περιήλθαν σε γνώση του όσα καταγράφονται σε αυτό και ποιος ήταν ο ρόλος της επιμελήτριας και του σχεδιαστή του βιβλίου. Πρόσθεσε ότι του ζητήθηκε επίσης να σχολιάσει τα εξώφυλλα των δύο εκδόσεων του «Κράτος Μαφία».

Ο κ. Δρουσιώτης ισχυρίστηκε ακόμη ότι ερωτήθηκε κατά πόσον είχε λάβει «οποιαδήποτε άδεια από αρμόδια αρχή» για την έκδοση των βιβλίων του. Παράλληλα, συνέδεσε χρονικά την υποβολή της καταγγελίας με την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία» και υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη έρευνα είναι η τρίτη ποινική έρευνα σε βάρος του μέσα σε έναν μήνα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ