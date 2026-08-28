Μαλάς: Αύξηση παραγωγικότητας και σωστές βάσεις για εμπόριο κρέατος οι προτεραιότητες της έκθεσής του

Ο κ. Μαλάς παρέδωσε την Πέμπτη την έκθεσή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και, όπως ανέφερε, «τα πλείστα σημεία που αναδείξαμε βρίσκουν την Κυβέρνηση ικανοποιημένη» σε σχέση με τις διαπιστώσεις της Επιτροπής.

Όπως εξήγησε, η Επιτροπή βασίστηκε σε δύο άξονες. Αφενός, η πολιτεία θα πρέπει να μεταχειριστεί τις μονάδες που έχουν πληγεί από τον αφθώδη πυρετό, προκειμένου να δημιουργηθεί ξανά αντίστοιχο πρόβλημα στον βαθμό που αυτό είναι δυνατόν. «Είδαμε ότι οι 84 από τις 121 μονάδες ήταν σε κτηνοτροφικές περιοχές που οι μονάδες ήταν οργανωμένες η μία δίπλα από την άλλη», είπε, σημειώνοντας ότι ο κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τεράστιος. «Οι κτηνοτροφικές περιοχές έκαναν το πρόβλημα πολύ χειρότερο», επισήμανε.

Η Επιτροπή έκανε εισηγήσεις για το πώς θα πρέπει να επαναδραστηριοποιηθούν όσοι κτηνοτρόφοι το κάνουν, δίνοντας έμφαση στην αποσυμφόρηση των κτηνοτροφικών περιοχών, σημειώνοντας ότι δεν θα επαναδραστηριοποιηθούν όλοι. Επίσης, πρόσθεσε ότι πρέπει να γίνει αναδιοργάνωση όπου κρίνεται απαραίτητο, συνεπεία της κατάστασης.

Το δεύτερο σκέλος της έκθεσης αφορούσε ευρύτερες προτάσεις για το πώς πρέπει να οργανωθεί η κτηνοτροφία. Ο κ. Μαλάς ανέφερε ότι χρειάζεται ισόρροπη ανάπτυξη της γαλακτοπαραγωγής και της κρεατοπαραγωγής.

Όσον αφορά τη γαλακτοπαραγωγή, είπε ότι είναι αυτή που στηρίζει το χαλλούμι, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι οι προκλήσεις δεν αφορούν μόνο το ΠΟΠ, αλλά και τις προϋποθέσεις που θα θέσουν οι έμποροι στην Ευρώπη, που έχουν να κάνουν με θέματα βιοασφάλειας, ευημερίας των ζώων, περιβαλλοντικής συνείδησης. «Έρχονται δύσκολες αποφάσεις για το εμπόριο του χαλλουμιού», είπε.

Από την άλλη, όσον αφορά την αλυσίδα κρεατοπαραγωγής, ο Σταύρος Μαλάς ανέφερε ότι μέχρι σήμερα αυτή δεν ήταν σωστά ανεπτυγμένη, με αποτέλεσμα να έχει αναπτυχθεί μία «τεράστια παραοικονομία με τα κατεχόμενα», με διακίνηση και εμπορία ζώων για κατανάλωση κρέατος. «Δεν έχουμε διασφαλίσει σωστές συνθήκες πάχυνσης ζώων για να αποδίδουν τη μέγιστη απόδοση», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η αιγοπροβατοτροφία χρειάζεται την περισσότερη στήριξη, προκειμένου να γίνουν πιο παραγωγικά τα ζώα. Από την άλλη, η αγελαδοτροφία χρειάζεται να βελτιωθεί σε θέματα ευημερίας και βιοασφάλειας και σε θέματα παραγωγικότητας των ζώων. «Χρειάζεται να αυξήσουμε την παραγωγικότητα ανά ζώο, για να παράγουμε γάλα με λιγότερα ζώα», είπε.

Σημερινά δημοσιεύματα έκαναν λόγο για κοστολόγηση των προτάσεων στα €610 εκ. Ο ίδιος δεν επιβεβαίωσε, ούτε διέψευσε το ποσό. Σημείωσε, ωστόσο, ότι αυτά πρέπει να γίνουν με εθνικές δαπάνες. Υπενθύμισε ότι το 2028 αρχίζει το νέο χρηματοδοτικό πακέτο της Κομισιόν και μέσω της ΚΑΠ μπορούν να αντληθούν κονδύλια.

Επίσης, εξέφρασε την προσωπική του άποψη, ότι είναι πιθανό να μπορούμε, ως Κύπρος, να συζητήσουμε με την Κομισιόν για κάποια ad hoc χρηματοδότηση, εξαιτίας της ιδιάζουσας κατάστασης της μη άσκησης αποτελεσματικού ελέγχου σε μέρος της επικράτειας, που καθιστά την κτηνοτροφία πιο επιρρεπή σε κινδύνους.

Ερωτηθείς για τις προτεραιότητες που ο ίδιος κρίνει πιο κρίσιμο να υλοποιηθούν, είπε ότι πρέπει άμεσα να επιδοτηθούν και να αναπτυχθούν μονάδες πάχυνσης ζώων σε περιοχές απομακρυσμένες από τις υφιστάμενες μονάδες. Αυτό, εξήγησε, θα οδηγήσει σε μεταφορά ζώων από παραγωγικές μονάδες σε μονάδες πάχυνσης, σε αποσυμφόρηση κτηνοτροφικών περιοχών και θα βάλει σε σωστή βάση το εμπόριο κρέατος, που ήταν η αιτία για τον αφθώδη πυρετό, ενώ, παράλληλα, θα σταθεροποιήσει τις τιμές στα αιγοπρόβατα και θα αποφέρει περισσότερα έσοδα για τους αγελαδοτρόφους.

Το δεύτερο σημείο, αφορά την έναρξη από την επόμενη χρονιά προγράμματος παραγωγικής αντικατάστασης των ζώων. «Με σύγχρονες μεθόδους αναπαραγωγής και σύγχρονες μεθόδους γενετικών αναλύσεων», όπως είπε. Απάντησε ότι η λύση δεν είναι η εισαγωγή πιο παραγωγικών ζώων από το εξωτερικό, καθώς θα είναι περιορισμένος ο αριθμός που μπορεί να εισαχθεί και δεν αναμένεται να κάνει σημαντική διαφορά.

Το ζητούμενο, είπε, είναι να δημιουργηθούν πυρήνες ντόπιων φυλών ή εισαγόμενων, σε μονάδες που δεν έχουν επηρεαστεί από τον αφθώδη πυρετό και αυτές να είναι η πηγή για να ικανοποιηθεί η ντόπια αγορά.

Στη χθεσινή του ανακοίνωση, ο κ. Μαλάς είχε αναφέρει ότι το επόμενο διάστημα τα ευρήματα και οι εισηγήσεις της Επιτροπής θα παρουσιαστούν δημόσια.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ