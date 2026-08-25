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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση: Τι αλλάζει για άτυπους φροντιστές και άτομα με αναπηρία

 25.08.2026 - 18:32
Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση: Τι αλλάζει για άτυπους φροντιστές και άτομα με αναπηρία

H διασφάλιση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των άτυπων φροντιστών ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε την Τρίτη αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνο Μουσιούττα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΣΑΚ, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να παραμείνουν σε συνεχή διαβούλευση μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμόρφωσης του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, προκειμένου να εξεταστούν περαιτέρω οι εισηγήσεις της ΟΣΑΚ και οι δυνατότητες ενσωμάτωσής τους στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται ότι η ΟΣΑΚ αναφέρθηκε στην ανάγκη όπως, στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, η Πολιτεία αναγνωρίσει έμπρακτα τον ρόλο και την πολύτιμη προσφορά των άτυπων φροντιστών, οι οποίοι αναγκάζονται να παραμένουν εκτός εργασίας ή να περιορίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα προκειμένου να παρέχουν φροντίδα σε οικεία τους πρόσωπα. Προς αυτή την κατεύθυνση, τονίστηκε η ανάγκη διαμόρφωσης κατάλληλων ρυθμίσεων που να διασφαλίζουν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, ώστε η πολυετής αποχή ή η περιορισμένη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας να μην τους οδηγεί σε συνταξιοδοτική ανασφάλεια.

Παράλληλα, αναφέρεται, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στα άτομα με χρόνιες ασθένειες και αναπηρίες τα οποία, λόγω της ασθένειας ή αναπηρίας τους, αδυνατούν να εργαστούν ή δεν έχουν τη δυνατότητα πλήρους και συνεχούς συμμετοχής στην αγορά εργασίας και πως η ΟΣΑΚ έθεσε την ανάγκη «να διασφαλιστεί ότι τα άτομα αυτά δεν θα βρίσκονται σε δυσμενή θέση ως προς τη μελλοντική συνταξιοδότησή τους, εξαιτίας της αντικειμενικής αδυναμίας τους να εργαστούν και να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες ασφαλιστικές προϋποθέσεις».

Αναφέρεται ακόμα ότι από την ΟΣΑΚ τέθηκαν και τα θέματα της ακύρωσης του υφιστάμενου περιορισμού μέγιστου χρόνου ανεργίας 24 μηνών για να καθίσταται κάποιος δικαιούχος να αιτηθεί σύνταξη ανικανότητας όπως και η ανάγκη εφαρμογής πολιτικών επανακατάρτισης αλλά και επαναπροκήρυξης του Σχεδίου Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Χρόνιων Πασχόντων με στόχο να ενσωματωθούν περισσότερα άτομα σε κατάλληλες ή νέες μορφές εργασίας.

Η ΟΣΑΚ καταλήγοντας βεβαιώνει πως θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά και εποικοδομητικά στον διάλογο, με στόχο η τελική μεταρρύθμιση να περιλαμβάνει ουσιαστικές κοινωνικές δικλείδες προστασίας και να διασφαλίζει επαρκώς τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των άτυπων φροντιστών και των ατόμων με αναπηρία.

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