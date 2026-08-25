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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σφίγγει ο κλοιός για την επίθεση στους διανομείς στην Πάφο: Τέταρτος με χειροπέδες ... μόλις 18 ετών

 25.08.2026 - 16:46
Σφίγγει ο κλοιός για την επίθεση στους διανομείς στην Πάφο: Τέταρτος με χειροπέδες ... μόλις 18 ετών

Νέα εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση της ληστείας και της βίαιης επίθεσης σε βάρος διανομέων στην Πάφο, με την Αστυνομία να προχωρεί το απόγευμα της Τρίτης στη σύλληψη τέταρτου προσώπου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο των ερευνών εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον 18χρονου, ο οποίος συνελήφθη γύρω στις 2:30 το μεσημέρι.

Για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί άλλα τρία πρόσωπα, τα οποία εξακολουθούν να τελούν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η επίθεση στους διανομείς

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε το βράδυ της 18ης Αυγούστου στην περιοχή του Μούτταλου, όταν 26χρονος διανομέας φαγητού μετέβη σε σημείο για να παραδώσει παραγγελία.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, άνδρας που βρισκόταν μαζί με άλλα τρία πρόσωπα φέρεται να αρνήθηκε να πληρώσει την παραγγελία και στη συνέχεια να επιτέθηκε στον 26χρονο, ρίχνοντας πέτρα προς το μέρος του.

Ο διανομέας ενημέρωσε συναδέλφους του, οι οποίοι έσπευσαν στην περιοχή. Την ίδια ώρα, στο σημείο φέρεται να συγκεντρώθηκαν περίπου δέκα άνδρες, ορισμένοι από τους οποίους, σύμφωνα με την Αστυνομία, κρατούσαν μεταλλικά αντικείμενα.

Ακολούθησε επίθεση εναντίον των διανομέων, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και στις μοτοσικλέτες τους.

Λήστεψαν και 22χρονο διανομέα

Η ένταση, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν σταμάτησε εκεί. Τέσσερα πρόσωπα φέρεται να αναχώρησαν με όχημα και να κατευθύνθηκαν προς τον Μούτταλο, όπου συνάντησαν 22χρονο διανομέα που μόλις είχε ολοκληρώσει παράδοση.

Τρία πρόσωπα φέρεται να κατέβηκαν από το όχημα, να επιτέθηκαν στον 22χρονο και να του απέσπασαν χρηματικό ποσό και το κινητό του τηλέφωνο, προτού εγκαταλείψουν την περιοχή.

Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν πέντε διανομείς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου με διάφορες κακώσεις. Τέσσερις έλαβαν εξιτήριο, ενώ ένας χρειάστηκε να παραμείνει για περαιτέρω νοσηλεία.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση, διερευνώντας, μεταξύ άλλων, αδικήματα ληστείας, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, οχλαγωγίας, παράνομης κατοχής και μεταφοράς επιθετικού όπλου και κακόβουλης ζημιάς.

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