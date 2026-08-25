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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο κελί 54χρονος που έπιασε τιμόνι υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών

 25.08.2026 - 15:48
Στο κελί 54χρονος που έπιασε τιμόνι υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου καταδίκασε σήμερα σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών, 54χρονο, αφού τον βρήκε ένοχο σε τρείς κατηγορίες οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Στον 54χρονο επιβλήθηκε επίσης στέρηση άδειας οδήγησης για τρείς μήνες καθώς επίσης και 8 βαθμοί ποινής.

Σε άλλα δύο πρόσωπα ηλικίας 40 και 29 ετών το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου επέβαλε σήμερα ποινές για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Συγκεκριμένα, ο 40χρονος είχε εντοπιστεί να οδηγεί το αυτοκίνητο του υπό την επήρεια αλκοόλης, αφού η ένδειξη στον έλεγχο αλκοτέστ που υποβλήθηκε, ήταν 97μg αντί 9μg, ενώ η ένδειξη του έλεγχου αλκοτέστ στον οποίο υποβλήθηκε ο 29χρονος, ήταν 95μg αντί 9μg.

Στον 40χρονο επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο €1,700 και στέρηση άδειας οδήγησης για δέκα σαββατοκύριακα, ενώ στον 29χρονο επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο €1,500 και στέρηση άδειας για 15 ημέρες. Στους δύο οδηγούς επιβλήθηκαν επίσης 7 βαθμοί ποινής.  

Η Αστυνομία, με σκοπό και στόχο την πρόληψη των οδικών συγκρούσεων, αλλά και την εμπέδωση της ορθής οδικής κουλτούρας στον τόπο μας, συνεχίζει καθημερινά τους ελέγχους τροχαίας σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της Κύπρου.

Κατά τους ελέγχους αυτούς δίδεται ιδιαίτερη  έμφαση σε εκείνα τα αδικήματα, που αποδεδειγμένα αποτελούν τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης θανατηφόρων και σοβαρών οδικών συγκρούσεων όπως, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης ή και ναρκωτικών ουσιών, η υπερβολική ταχύτητα, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης και η μη χρήση ζώνης ασφαλείας και προστατευτικού κράνους.

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