Υπουργικό: «Πράσινο» για ανέγερση νέας Αστυνομικής Διεύθυνσης και Πυροσβεστικού Σταθμού

Σε δηλώσεις του στο Προεδρικό ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Κώστας Φυτιρής είπε ότι για τις δύο νέες εγκαταστάσεις θα αξιοποιηθεί κρατική γη. Σημείωσε επίσης ότι θα ακολουθήσουν η Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας και Λεμεσού.

Όπως ανέφερε «το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τον προγραμματισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο οποίος καταρτίστηκε με οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής».

Πιο συγκεκριμένα, διατέθηκε κρατική γη για την κατασκευή της νέας Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας και του νέου Πυροσβεστικού Σταθμού Λάρνακας.

Πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες αυτές βρίσκονται στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις από το 1950, οπότε «κρίνεται αναγκαία πλέον η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων που να καλύπτουν τις σύγχρονες απαιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη και την ανάπτυξη της επαρχίας Λάρνακας».

Σημείωσε ότι το πρόγραμμα αυτό θα συνεχιστεί και για τη Λευκωσία, σε ό,τι αφορά την Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας, αλλά και για την Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού.

«Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι απαραίτητο για να μπορούν πλέον Αστυνομία και Πυροσβεστική να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις», ανέφερε.

Κοντά στα Δικαστήρια και τον κόμβο Ριζοελιάς

Όπως είπε, η νέα Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας θα ανεγερθεί σε κρατική γη κοντά στα δικαστήρια, ώστε να διευκολύνεται η μεταφορά κρατουμένων στα δικαστήρια και να περιοριστούν το διοικητικό κόστος και ο χρόνος που απαιτείται για τη μεταφορά τους από τα κρατητήρια.

Είπε επίσης ότι οι νέες εγκαταστάσεις του Πυροσβεστικού Σταθμού Λάρνακας βρίσκονται κοντά στον κόμβο Ριζοελιάς, «ώστε να καλύπτει πλέον όλη την επαρχία Λάρνακας».

Πρόσθεσε ότι η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας και ο Πυροσβεστικός Σταθμός, όταν δημιουργήθηκαν το 1950, κάλυπταν μια περιοχή κοντά στο κέντρο της πόλης. «Σήμερα η Λάρνακα είναι σε μία τεράστια περιοχή ανάπτυξης, οπότε ο χώρος επελέγη ώστε να υπάρχει και ταχεία ανταπόκριση σε οποιοδήποτε σημείο της επαρχίας Λάρνακας. Αυτό το πρόγραμμα θα συνεχιστεί, όπως είπα, και για τη Λευκωσία και για τη Λεμεσό», ανέφερε.

Σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης, ο Υπουργός είπε ότι στόχος είναι εντός του 2027 να αρχίσει η κατασκευή. «Υπάρχει μια διαδικασία. Τώρα διατέθηκε ο χώρος. Ο στόχος είναι εντός του 2027 να αρχίσει η κατασκευή», είπε.

Εντείνεται η προσπάθεια δίωξης ναρκωτικών

Σε ερώτηση για το θέμα των ναρκωτικών και την προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο κ. Φυτιρής σημείωσε ότι «το τελευταίο διάστημα γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα με δίωξη εμπόρων ναρκωτικών, αλλά και ανεύρεση ναρκωτικών».

Τόνισε ότι «η προσπάθεια αυτή θα ενταθεί, διότι τα ναρκωτικά είναι ο μεγαλύτερός μας κίνδυνος», σημειώνοντας ότι, πέραν της παρανομίας και των κερδών που αποκομίζουν οι έμποροι ναρκωτικών, πρόκειται για «το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η νεολαία μας».

«Μας καταστρέφει τη νεολαία και αυτό είναι ένας από τους κύριους στόχους της Αστυνομίας, η καταπολέμηση των εμπόρων ναρκωτικών», σχολίασε.

Σε ερώτηση για τις άδειες ασθενείας δεσμοφυλάκων στις Κεντρικές Φυλακές, ο κ. Φυτιρής είπε ότι το θέμα προέκυψε από την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, ο οποίος διαβίβασε τα αποτελέσματα της έρευνάς του στη Γενική Εισαγγελία, η οποία διέταξε τη διερεύνηση του ζητήματος.

Σε ερώτηση για τις φρουρές πολιτικών αξιωματούχων και κατά πόσο κατατέθηκε σχετικό νομοσχέδιο στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Υπουργός είπε ότι δεν πρόκειται για νομοσχέδιο και ότι τις επόμενες ημέρες το ζήτημα θα ολοκληρωθεί με απόφαση του Υπουργικού.

«Θα είναι απόφαση που θα πάρει το Υπουργικό, το πώς θα γίνεται πλέον η εκτίμηση της κατάστασης και η διάθεση φρουρών και σε πολιτικούς αρχηγούς και σε άλλους πρώην και νυν αξιωματούχους», είπε, προσθέτοντας ότι θα εξετάζεται κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ