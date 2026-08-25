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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λετυμπιώτης για ρεύμα - «Στόχος να συνεχίσει να μειώνεται η τιμή και να γίνει αισθητή στον λογαριασμό»

 25.08.2026 - 12:07
Λετυμπιώτης για ρεύμα - «Στόχος να συνεχίσει να μειώνεται η τιμή και να γίνει αισθητή στον λογαριασμό»

Η μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Κυβέρνησης, αναφέρει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Σε μήνυμά του στην πλατφόρμα x, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σημειώνει ότι σύμφωνα με τη Eurostat, οι τιμές ηλεκτρισμού στην Κύπρο το δεύτερο εξάμηνο του 2025 μειώθηκαν κατά 15% σε σύγκριση με το 2024. Αντίστοιχη μείωση είχε καταγραφεί και το 2024 σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Η ανάρτησή του:

«Για να μειώσουμε τον λογαριασμό σήμερα:

▪️ Μειώσαμε τον ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα από το 19% στο 9% και στη συνέχεια στο 5% για τα νοικοκυριά, μέχρι τον Μάρτιο του 2027.
▪️ Επιδοτήσαμε απευθείας τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος στηρίζοντας περισσότερα από 429.000 νοικοκυριά και 106.000 επιχειρήσεις
▪️ Διατηρήσαμε στοχευμένη στήριξη για ευάλωτους καταναλωτές και συγκεκριμένες επιχειρήσεις και διευρύναμε τους δικαιούχους.

Για να μπορούν τα νοικοκυριά να πληρώνουν λιγότερα και τα επόμενα χρόνια:

▪️ Δώσαμε χορηγίες για φωτοβολταϊκά, θερμομόνωση και ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών επεκτείνοντας την διείσδυση των ΑΠΕ

Για να αλλάξουμε όσα κρατούν το κόστος του ηλεκτρισμού ψηλά:

▪️ Θέσαμε σε λειτουργία την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού.
▪️ Εγκρίναμε σχέδιο €35 εκατ. για αποθήκευση ενέργειας.
▪️ Προχωρούμε με έργα αποθήκευσης, αναβάθμισης του δικτύου και εκσυγχρονισμού της Δεκέλειας.
▪️ Προωθούμε μακροχρόνιες συμφωνίες που μπορούν να εξασφαλίσουν χαμηλότερες και πιο σταθερές τιμές.
▪️ Εργαζόμαστε για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική διασύνδεση, ώστε να μειώσουμε την εξάρτηση της Κύπρου από το ακριβό πετρέλαιο».

Καταλήγοντας υπογραμμίζει πως «ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να συνεχίσει να μειώνεται η τιμή του ηλεκτρισμού και αυτή η μείωση να γίνεται αισθητή στον λογαριασμό κάθε νοικοκυριού και κάθε επιχείρησης».

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