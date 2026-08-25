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ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο Πανελλήνιο: Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο Δημήτρης Κόκοτας: Ένας σεμνός «υπηρέτης» της ελληνικής μουσικής σκηνής

 25.08.2026 - 15:37
Θλίψη στο Πανελλήνιο: Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο Δημήτρης Κόκοτας: Ένας σεμνός «υπηρέτης» της ελληνικής μουσικής σκηνής

Πέθανε στο νοσοκομείο Γεννηματάς όπου νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 2024 ο γνωστός τραγουδιστής, Δημήτρης Κόκοτας, γιος του επίσης αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα.

Η ζωή του Δημήτρη Κόκκοτα άλλαξε δραματικά στις 28 Μαρτίου 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια δοκιμών για το τηλεοπτικό σόου «J2US».

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλευόταν μέχρι και σήμερα, έχοντας συμπληρώσει σχεδόν δύο χρόνια νοσηλείας.

Δυστυχώς ο γνωστός τραγουδιστής δεν τα κατάφερε μετά από γενναία μάχη δυο ετών.

Ο Δημήτρης Κόκοτας γεννήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1968. Γιος του εμβληματικού λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του και κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με άλλους γνωστούς τραγουδιστές όπως είναι Μαρινέλλα, η Καίτη Γαρμπή, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντύπας, ο Βασίλης Καρράς, η Κωνσταντίνα, η Λίτσα Γιαγκούση και φυσικά με τον πατέρα του.

Κυκλοφόρησε τον πρώτο προσωπικό του δίσκο με τίτλο «Διαδόσεις» τον Φεβρουάριο του 1994 σε μουσική και στίχους του Φοίβου, φτάνοντας τις 30.000 πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο κι έγινε χρυσός. Από τον δίσκο αυτό ξεχώρισαν τα τραγούδια: “Διαδόσεις”, “Αυτά τα χείλια”, “Άντε γεια μας” και “Κι αν σ’ αγαπώ”.

Ο δεύτερος προσωπικός του δίσκος με τίτλο «Συνείδηση» ήταν εκείνος που απογείωσε την καριέρα του και κυκλοφόρησε στις το Νοέμβριο του 1995 πάλι με τον Φοίβο στη μουσική και τους στίχους.

Ο δίσκος έφτασε τις 60.000 πωλήσεις κι έγινε πλατινένιος. Μεγάλες επιτυχίες που ακόμα τραγουδιούνται είναι τα: “Γιατί με τυραννάς”, “Πολύ καλή για να ‘σαι αληθινή”, “Κι άσε να λένε”, “Συνείδηση” και “Ανεμώνα”.

Χρυσός από την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του έγινε ο τρίτος προσωπικός του δίσκος με τίτλο «Αχαριστία» τον Μάιο του 1997. Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που συνεργάστηκε με τον Φοίβο. Ο δίσκος έγινε πλατινένιος σε Ελλάδα και Κύπρο. Μέχρι και σήμερα αυτό το άλμπουμ θεωρείται ο πιο επιτυχημένος δίσκος του Δημήτρη Κόκοτα, έχοντας πουλήσει τουλάχιστον 80.000 αντίτυπα.

Ακολούθησε η συνεργασία του Δημήτρη Κόκοτα με τον Νίκο Καρβέλα και το 1998 κυκλοφόρησε ο τέταρτος προσωπικός του δίσκος με τίτλο «Για μένα» σε μουσική και στίχους του Καρβέλα. Και αυτός ο δίσκος έγινε χρυσός από τη πρώτη μέρα της κυκλοφορίας του και πλατινένιος μετά από 15 μέρες, ξεπερνώντας τις 50.000 πωλήσεις. Από τον δίσκο αυτό ξεχώρισαν τα τραγούδια: “Για μένα”, “Στο ‘χω πει”, “Παλιοχαρακτήρας” και “Για πάντα”.

ΠΗΓΗ: CNN.gr

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