Κλιμακώνει με Καναδά ο Τραμπ: Σκεφτόμαστε να αλλάξουμε το όνομα της Λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη Αμερικής»

Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να αλλάξουν το όνομα της λίμνης Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική», δεδομένου ότι δεν αναμένουμε να συνεργαζόμαστε πλέον σε μεγάλο βαθμό με το Οντάριο. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό!».

Η Λίμνη Οντάριο

Η Λίμνη Οντάριο είναι μία από τις πέντε Μεγάλες Λίμνες της Βόρειας Αμερικής. Στα βόρεια, δυτικά και νοτιοδυτικά βρέχεται από την καναδική επαρχία του Οντάριο, ενώ στα νότια και ανατολικά από την αμερικανική πολιτεία της Νέας Υόρκης. Τα σύνορα μεταξύ Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών διασχίζουν το κέντρο της λίμνης.

Στην καναδική πλευρά, οι σημαντικότερες πόλεις είναι το Κίνγκστον, η Μισισάγκα, το Τορόντο, το Χάμιλτον και το Σεντ Κάθρινς, ενώ στην αμερικανική πλευρά ξεχωρίζουν το Ρότσεστερ και το Γουότερταουν.

Η Οντάριο είναι η τελευταία στη διαδοχή των Μεγάλων Λιμνών και αποτελεί τη φυσική τους έξοδο προς τον Ατλαντικό Ωκεανό μέσω του ποταμού Αγίου Λαυρεντίου, σχηματίζοντας το δυτικό άκρο της θαλάσσιας οδού του Αγίου Λαυρεντίου. Η κύρια εισροή υδάτων προέρχεται από τον ποταμό Νιαγάρα, ο οποίος τη συνδέει με τη λίμνη Ήρι.

Στην καναδική πλευρά βρίσκονται σημαντικά λιμάνια, όπως του Σεντ Κάθρινς, της Οσάβα, του Κόμπουργκ και του Κίνγκστον, κοντά στην έξοδο προς τον ποταμό Άγιο Λαυρέντιο.

Σχεδόν 9 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή περισσότερο από το ένα τέταρτο του πληθυσμού του Καναδά, ζουν στη λεκάνη απορροής της λίμνης Οντάριο.



Αντίθετα, οι αμερικανικές ακτές είναι σε μεγάλο βαθμό αγροτικές, με σημαντικότερη εξαίρεση το Ρότσεστερ και τα πολύ μικρότερα λιμάνια του Οσουίγκο και του Σάκετς Χάρμπορ. Οι Συρακούσες βρίσκονται περίπου 64 χιλιόμετρα από τη λίμνη και συνδέονται με αυτή μέσω του συστήματος καναλιών της πολιτείας της Νέας Υόρκης.



Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στην αμερικανική πλευρά της λεκάνης απορροής της Λίμνης Οντάριο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα