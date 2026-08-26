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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Thought Leader» για έβδομη χρονιά ο Δρ Παναγιώτης Αγησιλάου Ο μοναδικός Κύπριος οικονομολόγος στην κορυφαία κατηγορία του Lexology Index

 26.08.2026 - 11:23
«Thought Leader» για έβδομη χρονιά ο Δρ Παναγιώτης Αγησιλάου Ο μοναδικός Κύπριος οικονομολόγος στην κορυφαία κατηγορία του Lexology Index

Για ακόμη μία φορά, ο Δρ Παναγιώτης Αγησιλάου, Διευθύνων Σύμβουλος της Trojan Economics, κατακτά μία από τις κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις στον τομέα των οικονομικών του ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, ο Δρ Παναγιώτης Αγησιλάου αναγνωρίστηκε για έβδομη συνεχόμενη χρονιά ως Thought Leader στην κατηγορία Competition - Economists από το Διεθνή Οδηγό Lexology Index (πρώην Who's Who Legal), επιβεβαιώνοντας τη θέση του, ως του μοναδικού Κύπριου οικονομολόγου που περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Η διάκριση Thought Leader θεωρείται μία από τις υψηλότερες βαθμίδες αναγνώρισης του Lexology Index και απονέμεται σε επαγγελματίες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι συγκεντρώνουν ιδιαίτερα υψηλές αξιολογήσεις για την εξειδίκευση, την εμπειρία και τη διεθνή αναγνώριση τους στον τομέα του ανταγωνισμού.

Παράλληλα, ο Δρ Αγησιλάου απέσπασε και δεύτερη διάκριση, ως Recommended στην κατηγορία Consulting Experts - Economics - Competition Economists. Η διπλή αυτή διάκριση, στην ίδια έκδοση, ενισχύει περαιτέρω τη παρουσία του Διευθύνοντος Σύμβουλου της Trojan Economics, στο διεθνή χώρο των οικονομικών του ανταγωνισμού.

Εκφράζοντας την ικανοποίηση του, ο  Δρ Παναγιώτης Αγησιλάου ανέφερε: «Η έβδομη συνεχόμενη διάκριση από το Lexology Index αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη τιμή και σημαντική αναγνώριση της συνέπειας με την οποία εργαζόμαστε στην Trojan Economics. Η προσέγγισή μας στηρίζεται στην ανεξάρτητη και αυστηρή οικονομική ανάλυση, στη βαθιά κατανόηση του δικαίου του ανταγωνισμού και στην τεκμηρίωση με πραγματικά δεδομένα. Ευχαριστώ θερμά τους πελάτες και τους συναδέλφους για την εμπιστοσύνη και τις αξιολογήσεις τους».

Ο Δρ Αγησιλάου είναι οικονομολόγος με διδακτορική εξειδίκευση στη Βιομηχανική Οργάνωση και την Πολιτική Ανταγωνισμού και πολυετή εμπειρία σε σύνθετες υποθέσεις ανταγωνισμού, ελέγχου συγκεντρώσεων, κρατικών ενισχύσεων, ρύθμισης αγορών και εμπορικών διαφορών. Παράλληλα με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ο Δρ Αγησιλάου διδάσκει στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2026 θα διδάσκει επίσης στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

 

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