Δημήτρης Κόκοτας: Η συγκινητική ανάρτηση της Άννας Βίσση

Κυπριακό: Χριστοδουλίδης - Ερχιουρμάν: Η συνάντηση των χαμηλών προσδοκιών και το δύσκολο στοίχημα της επανεκκίνησης
Στη σκιά των χαμηλών προσδοκιών, αλλά με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα του Κυπριακού, συναντώνται σήμερα στις 16:00 στη νεκρή ζώνη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο κατοχικός ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν. Πρόκειται για το πρώτο ουσιαστικό τετ α τετ των δύο ανδρών, μετά την πρόσφατη παρουσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο και ως εκ τούτου, η πολιτική σημασία της συνάντησης, είναι μεγαλύτερη από τα άμεσα αποτελέσματα, που σήμερα θεωρείται πιθανό να παραχθούν.