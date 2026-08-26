Δημήτρης Κόκοτας: Η συγκινητική ανάρτηση της Άννας Βίσση

Με ένα σύντομο αλλά βαθιά συγκινητικό μήνυμα, η Άννα Βίσση αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Κόκοτα, μετά την είδηση του θανάτου του σε ηλικία 57 ετών.

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