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Δημήτρης Κόκοτας: Η συγκινητική ανάρτηση της Άννας Βίσση

 26.08.2026 - 10:11
Δημήτρης Κόκοτας: Η συγκινητική ανάρτηση της Άννας Βίσση

Με ένα σύντομο αλλά βαθιά συγκινητικό μήνυμα, η Άννα Βίσση αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Κόκοτα, μετά την είδηση του θανάτου του σε ηλικία 57 ετών.

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Στη σκιά των χαμηλών προσδοκιών, αλλά με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα του Κυπριακού, συναντώνται σήμερα στις 16:00 στη νεκρή ζώνη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο κατοχικός ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν. Πρόκειται για το πρώτο ουσιαστικό τετ α τετ των δύο ανδρών, μετά την πρόσφατη παρουσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο και ως εκ τούτου, η πολιτική σημασία της συνάντησης, είναι μεγαλύτερη από τα άμεσα αποτελέσματα, που σήμερα θεωρείται πιθανό να παραχθούν.

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