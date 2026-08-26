Χιλιάδες θεατές αποθέωσαν την Έλλη Κοκκίνου στη Ρουμανία!

Χιλιάδες θεατές κατέκλυσαν το Nibiru Festival στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας, χαρίζοντας στην Έλλη Κοκκίνου μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές του φετινού καλοκαιριού.

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