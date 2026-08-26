Αυξήσεις-«ανάσα» σε πολλά επιδόματα: Ποιοι θα δουν περισσότερα χρήματα στον λογαριασμό τους - Πότε θα καταβληθούν

Συνολικά, οι αλλαγές αφορούν 7.539 δικαιούχους, χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από την πλευρά τους.

Οι αυξήσεις αφορούν έξι επιδόματα που έχουν ενσωματωθεί στο Επίδομα Προσωπικής Βοήθειας και Κατ’ Οίκον Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρίες.

Συγκεκριμένα, το Επίδομα Χορηγίας Τυφλών, το οποίο λαμβάνουν 2.034 δικαιούχοι, αυξάνεται από €382,40 σε €420 τον μήνα.

Το Επίδομα Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας, για 2.572 δικαιούχους, αυξάνεται από €408,14 σε €450 μηνιαίως.

Αύξηση καταγράφεται και στο Επίδομα Φροντίδας Παραπληγικών, το οποίο λαμβάνουν 1.447 άτομα. Το ποσό διαμορφώνεται πλέον στα €440 τον μήνα, από €400.

Για τους 285 δικαιούχους του Επιδόματος Ενισχυμένης Φροντίδας Παραπληγικών, το μηνιαίο ποσό αυξάνεται από €500 σε €550.

Παράλληλα, το Επίδομα Φροντίδας Τετραπληγικών αυξάνεται από €900 σε €990 τον μήνα και αφορά 966 δικαιούχους, ενώ το Επίδομα Ενισχυμένης Φροντίδας Τετραπληγικών αυξάνεται από €1.100 σε €1.210 και αφορά 235 δικαιούχους.

Αναδρομικά από τον Ιανουάριο

Οι αυξήσεις έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026, γεγονός που σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν και εφάπαξ ποσό για τη διαφορά που προκύπτει από την αύξηση των επιδομάτων.

Το ποσό των αναδρομικών κυμαίνεται από €37,60 έως €770, ανάλογα με το ύψος της αύξησης και την περίοδο κατά την οποία ο δικαιούχος λάμβανε το συγκεκριμένο επίδομα.

Για όσους είχαν εγκριθεί από την 1η Ιανουαρίου, η αναδρομική αύξηση υπολογίζεται για τους επτά μήνες, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούλιο. Σε περιπτώσεις όπου το επίδομα εγκρίθηκε μεταγενέστερα, το αναδρομικό ποσό θα αφορά μικρότερο χρονικό διάστημα.

Όσοι λαμβάνουν περισσότερα από ένα επιδόματα θα λάβουν ξεχωριστά το αντίστοιχο εφάπαξ ποσό για την αναδρομική αύξηση κάθε επιδόματος.

Επίδομα Διακίνησης και για τετραπληγικά άτομα άνω των 65

Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή Επιδόματος Διακίνησης ύψους €200 τον μήνα σε 629 τετραπληγικά άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, τα οποία μέχρι σήμερα δεν λάμβαναν τη συγκεκριμένη παροχή.

Το επίδομα θα καταβάλλεται με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου 2026, συνεπώς οι δικαιούχοι θα λάβουν και το ποσό που αντιστοιχεί στον Ιούλιο.

Όλες οι αλλαγές θα εφαρμοστούν αυτόματα μέσω του πληροφοριακού συστήματος, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε ενέργεια από τους δικαιούχους.

Τα νέα ποσά και τα αναδρομικά αναμένεται να βρίσκονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 27 Αυγούστου 2026.