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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απίστευτη καταγγελία στο Γενικό Λευκωσίας: Έκλεψαν τσάντα ασθενούς - Στο μικροσκόπιο η παρουσία άγνωστης γυναίκας

 25.08.2026 - 23:36
Απίστευτη καταγγελία στο Γενικό Λευκωσίας: Έκλεψαν τσάντα ασθενούς - Στο μικροσκόπιο η παρουσία άγνωστης γυναίκας

Υπό διερεύνηση από την Αστυνομία βρίσκεται καταγγελία για κλοπή τσάντας ασθενούς μέσα από δωμάτιο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε πολίτης στο ΣΙΓΜΑ, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις 12 Αυγούστου, όταν συγγενείς της ασθενούς αποχώρησαν από το δωμάτιο και επέστρεψαν λίγα λεπτά αργότερα, καθώς είχαν ξεχάσει κάτι.

Κατά την επιστροφή τους, όπως καταγγέλλεται, εντόπισαν μία άγνωστη γυναίκα να βρίσκεται μέσα στο δωμάτιο, γεγονός που τους προκάλεσε εντύπωση. Εκείνη τη στιγμή, ωστόσο, δεν είχε γίνει αντιληπτό ότι έλειπε κάτι από τα προσωπικά αντικείμενα της ασθενούς.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 16 Αυγούστου, οι συγγενείς διαπίστωσαν ότι η τσάντα της ασθενούς είχε εξαφανιστεί και προχώρησαν στην ενημέρωση του νοσηλευτικού προσωπικού.

Στη συνέχεια κλήθηκε η ασφάλεια του νοσοκομείου, ενώ οι συγγενείς παραπέμφθηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό Λατσιών, προκειμένου να προχωρήσουν σε επίσημη καταγγελία.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον της Αστυνομίας, η οποία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να διαπράχθηκε η κλοπή.

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