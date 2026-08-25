Αίσιο τέλος στις έρευνες στην Αραδίππου: Δεν βρέθηκαν παγιδευμένα πρόσωπα

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, δεν εντοπίστηκε κανένα παγιδευμένο πρόσωπο εντός του υποστατικού, ενώ η πυρκαγιά έχει πλέον κατασβεστεί πλήρως.

Παρά την κατάσβεση, πυροσβεστικά οχήματα και προσωπικό θα παραμείνουν στο σημείο για επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιαδήποτε πιθανή αναζωπύρωση.

Την ίδια ώρα, η σκηνή θα τεθεί υπό φρούρηση από την Αστυνομία μέχρι τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Οι έρευνες αναμένεται να επικεντρωθούν στο σημείο έναρξης της φωτιάς και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή εκδηλώθηκε.