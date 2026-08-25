Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑίσιο τέλος στις έρευνες στην Αραδίππου: Δεν βρέθηκαν παγιδευμένα πρόσωπα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αίσιο τέλος στις έρευνες στην Αραδίππου: Δεν βρέθηκαν παγιδευμένα πρόσωπα

 25.08.2026 - 20:54
Αίσιο τέλος στις έρευνες στην Αραδίππου: Δεν βρέθηκαν παγιδευμένα πρόσωπα

Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες των μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο εσωτερικό του βιομηχανικού υποστατικού στην Αραδίππου, όπου νωρίτερα είχε ξεσπάσει πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, δεν εντοπίστηκε κανένα παγιδευμένο πρόσωπο εντός του υποστατικού, ενώ η πυρκαγιά έχει πλέον κατασβεστεί πλήρως.

Παρά την κατάσβεση, πυροσβεστικά οχήματα και προσωπικό θα παραμείνουν στο σημείο για επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιαδήποτε πιθανή αναζωπύρωση.

Την ίδια ώρα, η σκηνή θα τεθεί υπό φρούρηση από την Αστυνομία μέχρι τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Οι έρευνες αναμένεται να επικεντρωθούν στο σημείο έναρξης της φωτιάς και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή εκδηλώθηκε.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στη Λεμεσό: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 21χρονου που ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα
Ορόκλινη-ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Σοβαρές καταγγελίες για κατοικία-εστία μόλυνσης με πέραν των 20 γατών-Κάτοικοι ζητούν παρέμβαση των Αρχών
ΑΗΚ: Τέλος η επιχορήγηση για θερμοσυσσωρευτές - Τι ισχύει με τα φωτοβολταϊκά και τον συμψηφισμό
Η απρόσμενη εικόνα από τη Λάρνακα που έγινε viral - «Όταν το φανάρι αποφασίζει να παίξει… κρυφτούλι»
Αυξάνεται ο αριθμός των Ολοήμερων Σχολείων - Η απόφαση του Υπουργικού
Στυλιάνα για Φειδία: «Αν έχανα τη μνήμη μου 1000% σίγουρη θα σε ερωτευόμουν ξανά από την αρχή»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Προειδοποίηση μετά τη φωτιά στη Δερύνεια: Τι πρέπει να προσέχετε με φορτιστές και extensions

 25.08.2026 - 21:12
Επόμενο άρθρο

Στο τραπέζι τα μεγάλα προβλήματα του αγροτικού κόσμου – Τι συμφωνήθηκε με Σενέκη

 25.08.2026 - 21:58
Crowdfunding Δρουσιώτη: Στο περίμενε η Αστυνομία – Αναμένει γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας

Crowdfunding Δρουσιώτη: Στο περίμενε η Αστυνομία – Αναμένει γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας

Σε αναμονή της γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας παραμένει η Αστυνομία για την υπόθεση του crowdfunding του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη, δύο εβδομάδες μετά τη συγκέντρωση χρημάτων μέσω δημόσιας έκκλησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Crowdfunding Δρουσιώτη: Στο περίμενε η Αστυνομία – Αναμένει γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας

Crowdfunding Δρουσιώτη: Στο περίμενε η Αστυνομία – Αναμένει γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας

  •  25.08.2026 - 19:35
Θανατηφόρο Λάρνακα: Τελευταίο αντίο στον Γιώργο Γεωργίου - Πότε θα τελεστεί η κηδεία - Η συγκινητική παράκληση της οικογένειας

Θανατηφόρο Λάρνακα: Τελευταίο αντίο στον Γιώργο Γεωργίου - Πότε θα τελεστεί η κηδεία - Η συγκινητική παράκληση της οικογένειας

  •  25.08.2026 - 21:35
Αίσιο τέλος στις έρευνες στην Αραδίππου: Δεν βρέθηκαν παγιδευμένα πρόσωπα

Αίσιο τέλος στις έρευνες στην Αραδίππου: Δεν βρέθηκαν παγιδευμένα πρόσωπα

  •  25.08.2026 - 20:54
Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση: Τι αλλάζει για άτυπους φροντιστές και άτομα με αναπηρία

Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση: Τι αλλάζει για άτυπους φροντιστές και άτομα με αναπηρία

  •  25.08.2026 - 18:32
«Καμπανάκι» για επικίνδυνα οχήματα που κυκλοφόρησαν στην αγορά – Τι να κάνετε αν έχετε ένα από αυτά

«Καμπανάκι» για επικίνδυνα οχήματα που κυκλοφόρησαν στην αγορά – Τι να κάνετε αν έχετε ένα από αυτά

  •  25.08.2026 - 18:12
Καρχαρίας έκανε την εμφάνισή του στη Λάρνακα – Το εντυπωσιακό βίντεο

Καρχαρίας έκανε την εμφάνισή του στη Λάρνακα – Το εντυπωσιακό βίντεο

  •  25.08.2026 - 17:50
Πνιγμένοι στη γραφειοκρατία

Πνιγμένοι στη γραφειοκρατία

  •  25.08.2026 - 20:34
Θλίψη στο Πανελλήνιο: Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο Δημήτρης Κόκοτας: Ένας σεμνός «υπηρέτης» της ελληνικής μουσικής σκηνής

Θλίψη στο Πανελλήνιο: Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο Δημήτρης Κόκοτας: Ένας σεμνός «υπηρέτης» της ελληνικής μουσικής σκηνής

  •  25.08.2026 - 15:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα