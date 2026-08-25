Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΝομικός του ΔιαβόλουΠνιγμένοι στη γραφειοκρατία
ΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ

Πνιγμένοι στη γραφειοκρατία

 25.08.2026 - 20:34
Πνιγμένοι στη γραφειοκρατία

Πριν από περίπου δύο μήνες, με αφορμή τον άδικο πνιγμό δύο 20χρονων κοριτσιών στα ρηχά νερά της Ορόκλινης, έγραφα σε αυτήν εδώ τη στήλη για την αντίδραση «κατόπιν εορτής» που τείνει να γίνει εθνικό μας σπορ (μαζί με τη διαφθορά, τη μιζέρια και τις σπουδές στη Μεγάλη του Facebook Σχολή).

Έγραφα λοιπόν ότι για να λειτουργήσει κάτι σωστά σ’ αυτόν τον τόπο, πρέπει πρώτα να χαθούν άνθρωποι. Ότι είμαστε ένα κράτος που -όσο κι αν ακούγεται μακάβριο- χρειάζεται πτώματα για να ζωντανέψει - είτε μιλάμε για δολοφονημένες γυναίκες, για φονικούς ελαττωματικούς αερόσακους ή για έφηβους που το κράτος οδήγησε στην κρεμάλα και ΔΕΝ λέγονται Ευαγόρας Παλληκαρίδης. Το φετινό καλοκαίρι εξελίχθηκε σε εκατόμβη στις κυπριακές παραλίες, και το κράτος έπραξε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα: Συσκέψεις πάνω από φέρετρα. Ή ορθότερα πάνω από υγρούς τάφους όπως προστάζει το διαχρονικό δημοσιογραφικό κλισέ. 

Δεν έφταναν βλέπετε οι δύο νεκρές του Ιουνίου. Από τότε πνίγηκαν επίσης, ένας 27χρονος στον Πρωταρά στα τέλη Ιουλίου, ένας ακόμα 27χρονος νέος στο Lady’s Mile στα μέσα Αυγούστου και μόλις χθες, μέσα σε 24 ώρες, ένας 21χρονος στο παλιό λιμάνι της Λεμεσού και ένας 22χρονος τουρίστας σε πισίνα στο Παραλίμνι. Όμως, η σταγόνα που φαίνεται να ξεχείλισε το κρατικό ποτήρι, ήταν η ασύλληπτη τραγωδία πριν μια βδομάδα στην παραλία του ΚΟΤ στην Πύλα, όχι πολύ μακριά από την παραλία της Ορόκλινης όπου πνίγηκαν οι δύο κοπέλες. Εκεί μια 35χρονη μητέρα από τη Ρουμανία πνίγηκε μπροστά σε εκατοντάδες λουόμενους (ενώ η 12χρονη κόρη της κατέληξε διασωληνωμένη). Η τραγική ειρωνεία; Η ώρα ήταν 18:20 και ο πύργος του ναυαγοσώστη είχε κλείσει είκοσι λεπτά νωρίτερα, στις 18:00. Γνωστό και ως το ωράριο του θανάτου. 

Και κλασικά, το Υπ. Εσωτερικών, αντιγράφοντας μια σελίδα από το εγχειρίδιο του Υπ. Μεταφορών για τους Takata, αποφάσισε να επεκτείνει το ωράριο των ναυαγοσωστών τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο μέχρι τις 19:00, γιατί, λέει, «διαφάνηκε ότι οι λουόμενοι παραμένουν στις παραλίες και μετά τις 6:00 μ.μ.». No shit Sherlock! Έπρεπε να πνιγεί μια μητέρα στις 18:20 (και δύο κοπέλες στις 19.30 αλλά εκείνες ήταν Σομαλές συνεπώς αόρατες) για να ανακαλύψουν οι φωστήρες της διοίκησης ότι οι κυπριακές παραλίες τον Αύγουστο δεν αδειάζουν στις 6 το απόγευμα! Διαπίστωσαν ακόμα ότι οι τρίμηνες και τετράμηνες θέσεις ναυαγοσωστών μένουν διαχρονικά κενές λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος (αυτή τη στιγμή παραμένουν κενές 28 από τις 35 τρίμηνες θέσεις - ο μοιραίος πύργος της Ορόκλινης όπου πνίγηκαν τα κορίτσια δεν στελεχώθηκε καν φέτος) και αποφάσισαν να εξετάσουν την κατάργησή τους, δίνοντας συμβόλαια μεγαλύτερης διάρκειας. Χρειαζόταν πτυχίο οικονομικών για να κατανοήσουν ότι κανένας σοβαρός επαγγελματίας (που ρισκάρει τη ζωή του για να σώσει άλλους) δεν πρόκειται να έρθει για ένα ξεροκόμματο τριών μηνών, όσο κουλ κι αν ήταν το Baywatch στα 90s; Αποφάσισαν επίσης να πάρουν την πιστοποίηση των ναυαγοσωστών από την Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής και να την περάσουν στο Πρότυπο Επαγγελματικών Προσόντων της ΑνΑΔ, ανοίγοντας τον δρόμο σε ιδιώτες και μειώνοντας το κόστος. Εξαιρετικό. Πόσα χρόνια (και πόσους πνιγμούς μετά) το συζητούσαμε αυτό;

Ποιο Minds in Cyprus και μαλακίες, τα λαμπρότερα μυαλά δεν έφυγαν ποτέ από το νησί, βρίσκονται εδώ και μας κυβερνούν μέχρι θανάτου. 

Αν νομίζετε ότι αυτές οι αποφάσεις θα σώσουν ζωές από αύριο, γελιέστε. Όπως σημειώνεται στα ρεπορτάζ, όλες αυτές οι οδηγίες θα ισχύσουν... από το 2027, «δεδομένου ότι η φετινή καλοκαιρινή περίοδος βρίσκεται προς το τέλος της». Με απλά λόγια: «Συγγνώμη που πνιγήκατε φέτος αλλά κι εμείς πνιγήκαμε στη γραφειοκρατία, του χρόνου όμως θα είμαστε πιο οργανωμένοι».

Μια ζωή κατόπιν εορτής. Μια ζωή καταστολή αντί για πρόληψη. Μια ζωή να τρέχουμε να προλάβουμε αντί να προλαμβάνουμε. Μια ζωή... θάνατος για να ζωντανέψει το κρατικό αντίστοιχο του βραδύποδα. Και έχουν το θράσος να ανακοινώνουν σε βάθος χρόνου μέτρα που έπρεπε να πάρουν εδώ και χρόνια απαιτώντας μάλιστα να τους πούμε και μπράβο. Μέχρι του χρόνου λοιπόν που (ελπίζουμε να) εφαρμοστούν οι αλλαγές, να θυμάστε: Κολυμπάτε μετά τις 6 το απόγευμα με δική σας ευθύνη. Το κράτος έχει ήδη σχολάσει.




Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στη Λεμεσό: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 21χρονου που ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα
Ορόκλινη-ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Σοβαρές καταγγελίες για κατοικία-εστία μόλυνσης με πέραν των 20 γατών-Κάτοικοι ζητούν παρέμβαση των Αρχών
ΑΗΚ: Τέλος η επιχορήγηση για θερμοσυσσωρευτές - Τι ισχύει με τα φωτοβολταϊκά και τον συμψηφισμό
Η απρόσμενη εικόνα από τη Λάρνακα που έγινε viral - «Όταν το φανάρι αποφασίζει να παίξει… κρυφτούλι»
Αυξάνεται ο αριθμός των Ολοήμερων Σχολείων - Η απόφαση του Υπουργικού
Στυλιάνα για Φειδία: «Αν έχανα τη μνήμη μου 1000% σίγουρη θα σε ερωτευόμουν ξανά από την αρχή»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Αραδίππου: Έρευνες στο υποστατικό για τυχόν παγιδευμένα πρόσωπα - Βίντεο από το σημείο

 25.08.2026 - 20:08
Επόμενο άρθρο

Προειδοποίηση μετά τη φωτιά στη Δερύνεια: Τι πρέπει να προσέχετε με φορτιστές και extensions

 25.08.2026 - 21:12
Crowdfunding Δρουσιώτη: Στο περίμενε η Αστυνομία – Αναμένει γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας

Crowdfunding Δρουσιώτη: Στο περίμενε η Αστυνομία – Αναμένει γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας

Σε αναμονή της γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας παραμένει η Αστυνομία για την υπόθεση του crowdfunding του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη, δύο εβδομάδες μετά τη συγκέντρωση χρημάτων μέσω δημόσιας έκκλησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Crowdfunding Δρουσιώτη: Στο περίμενε η Αστυνομία – Αναμένει γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας

Crowdfunding Δρουσιώτη: Στο περίμενε η Αστυνομία – Αναμένει γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας

  •  25.08.2026 - 19:35
Θανατηφόρο Λάρνακα: Τελευταίο αντίο στον Γιώργο Γεωργίου - Πότε θα τελεστεί η κηδεία - Η συγκινητική παράκληση της οικογένειας

Θανατηφόρο Λάρνακα: Τελευταίο αντίο στον Γιώργο Γεωργίου - Πότε θα τελεστεί η κηδεία - Η συγκινητική παράκληση της οικογένειας

  •  25.08.2026 - 21:35
Αίσιο τέλος στις έρευνες στην Αραδίππου: Δεν βρέθηκαν παγιδευμένα πρόσωπα

Αίσιο τέλος στις έρευνες στην Αραδίππου: Δεν βρέθηκαν παγιδευμένα πρόσωπα

  •  25.08.2026 - 20:54
Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση: Τι αλλάζει για άτυπους φροντιστές και άτομα με αναπηρία

Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση: Τι αλλάζει για άτυπους φροντιστές και άτομα με αναπηρία

  •  25.08.2026 - 18:32
«Καμπανάκι» για επικίνδυνα οχήματα που κυκλοφόρησαν στην αγορά – Τι να κάνετε αν έχετε ένα από αυτά

«Καμπανάκι» για επικίνδυνα οχήματα που κυκλοφόρησαν στην αγορά – Τι να κάνετε αν έχετε ένα από αυτά

  •  25.08.2026 - 18:12
Καρχαρίας έκανε την εμφάνισή του στη Λάρνακα – Το εντυπωσιακό βίντεο

Καρχαρίας έκανε την εμφάνισή του στη Λάρνακα – Το εντυπωσιακό βίντεο

  •  25.08.2026 - 17:50
Πνιγμένοι στη γραφειοκρατία

Πνιγμένοι στη γραφειοκρατία

  •  25.08.2026 - 20:34
Θλίψη στο Πανελλήνιο: Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο Δημήτρης Κόκοτας: Ένας σεμνός «υπηρέτης» της ελληνικής μουσικής σκηνής

Θλίψη στο Πανελλήνιο: Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο Δημήτρης Κόκοτας: Ένας σεμνός «υπηρέτης» της ελληνικής μουσικής σκηνής

  •  25.08.2026 - 15:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα