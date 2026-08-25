Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠροειδοποίηση μετά τη φωτιά στη Δερύνεια: Τι πρέπει να προσέχετε με φορτιστές και extensions
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προειδοποίηση μετά τη φωτιά στη Δερύνεια: Τι πρέπει να προσέχετε με φορτιστές και extensions

 25.08.2026 - 21:12
Προειδοποίηση μετά τη φωτιά στη Δερύνεια: Τι πρέπει να προσέχετε με φορτιστές και extensions

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό πυρκαγιάς σε οικία στη Δερύνεια, στο οποίο διαπιστώθηκε ότι για τη φόρτιση του κινητού τηλεφώνου χρησιμοποιούνταν καλώδιο προέκτασης, γνωστό και ως «extension», υπενθυμίζει στο κοινό βασικές οδηγίες για την αγορά και την ασφαλή χρήση των καλωδίων προέκτασης και φορτιστών ηλεκτρονικών συσκευών.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι κατά την αγορά και χρήση καλωδίων προέκτασης οι χρήστες πρέπει να βεβαιώνονται ότι φέρουν τη σήμανση CE και το πρότυπο BS 1363, ότι φέρουν εμφανείς, ευανάγνωστες και ανθεκτικές σημάνσεις, οι οποίες δεν αφαιρούνται εύκολα και περιλαμβάνουν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Επίσης καλεί το κοινό να διαπιστώνει ότι αναγράφονται ο τύπος ή το μοντέλο του προϊόντος, καθώς και τα στοιχεία του κατασκευαστή, ενώ η σύστασή του είναι να χρησιμοποιείται τα καλώδια προέκτασης μόνο περιστασιακά και όταν αυτό είναι αναπόφευκτο να τοποθετούνται τα καλώδια μακριά από εύφλεκτα υλικά.

Σημειώνει πως δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μόνιμη ηλεκτροδότηση συσκευών καλώδια προέκτασης, να μην τα περνιούνται μέσα από πόρτες, παράθυρα ή άλλα κινητά μέρη, καθώς μπορεί να υποστούν φθορά, να μην χρησιμοποιούνται καλώδια που παρουσιάζουν εμφανή ηλεκτρική ή μηχανική βλάβη ή οποιαδήποτε φθορά από προηγούμενη χρήση, να μην χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση ηλεκτρικών συσκευών υψηλής ισχύος και να μην συνδέονται διαδοχικά δύο ή περισσότερα καλώδια προέκτασης μεταξύ τους.

Σε ό,τι αφορά φορτιστές ηλεκτρονικών συσκευών, συστήνει όπως αγοράζεται ο φορτιστής που συστήνει ο κατασκευαστής της συσκευής, ώστε να διασφαλίζονται η συμβατότητα και η ασφαλής λειτουργία, να ελέγχεται ότι φέρει τη σήμανση CE, ότι αναγράφονται ευδιάκριτα τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του, όπως η τάση (V), η συχνότητα (Hz), η ισχύς (W) και το ρεύμα (A), ότι αναγράφονται ο τύπος ή το μοντέλο του προϊόντος, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα.

Επίσης, συμβουλεύει το κοινό να βεβαιώνεται ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες για την ασφάλεια στην ελληνική γλώσσα, προσθέτοντας πως όλες οι σημάνσεις πρέπει να είναι εμφανείς, ευανάγνωστες, ανθεκτικές και να μην αφαιρούνται εύκολα.

Για την ασφαλή χρήση του φορτιστή συστήνει όπως δεν χρησιμοποιείται φορτιστής ή καλώδιο που παρουσιάζει εμφανή φθορά, παραμόρφωση ή φθαρμένη μόνωση, δεν αφήνονται οι συσκευές να φορτίζονται χωρίς επιτήρηση, δεν φορτίζονται συσκευές κοντά σε εύφλεκτα υλικά, π.χ. υφάσματα, χαρτιά ή χαλιά, ότι διατηρείται το καλώδιο χαλαρό και πως ο χρήστης βεβαιώνεται ότι ο φορτιστής διαθέτει τριπολικό ρευματολήπτη ή χρησιμοποιείται με κατάλληλο και ασφαλή μετατροπέα ή προσαρμογέα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στη Λεμεσό: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 21χρονου που ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα
Ορόκλινη-ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Σοβαρές καταγγελίες για κατοικία-εστία μόλυνσης με πέραν των 20 γατών-Κάτοικοι ζητούν παρέμβαση των Αρχών
ΑΗΚ: Τέλος η επιχορήγηση για θερμοσυσσωρευτές - Τι ισχύει με τα φωτοβολταϊκά και τον συμψηφισμό
Η απρόσμενη εικόνα από τη Λάρνακα που έγινε viral - «Όταν το φανάρι αποφασίζει να παίξει… κρυφτούλι»
Αυξάνεται ο αριθμός των Ολοήμερων Σχολείων - Η απόφαση του Υπουργικού
Στυλιάνα για Φειδία: «Αν έχανα τη μνήμη μου 1000% σίγουρη θα σε ερωτευόμουν ξανά από την αρχή»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πνιγμένοι στη γραφειοκρατία

 25.08.2026 - 20:34
Επόμενο άρθρο

Αίσιο τέλος στις έρευνες στην Αραδίππου: Δεν βρέθηκαν παγιδευμένα πρόσωπα

 25.08.2026 - 20:54
Crowdfunding Δρουσιώτη: Στο περίμενε η Αστυνομία – Αναμένει γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας

Crowdfunding Δρουσιώτη: Στο περίμενε η Αστυνομία – Αναμένει γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας

Σε αναμονή της γνωμάτευσης της Νομικής Υπηρεσίας παραμένει η Αστυνομία για την υπόθεση του crowdfunding του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη, δύο εβδομάδες μετά τη συγκέντρωση χρημάτων μέσω δημόσιας έκκλησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Crowdfunding Δρουσιώτη: Στο περίμενε η Αστυνομία – Αναμένει γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας

Crowdfunding Δρουσιώτη: Στο περίμενε η Αστυνομία – Αναμένει γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας

  •  25.08.2026 - 19:35
Θανατηφόρο Λάρνακα: Τελευταίο αντίο στον Γιώργο Γεωργίου - Πότε θα τελεστεί η κηδεία - Η συγκινητική παράκληση της οικογένειας

Θανατηφόρο Λάρνακα: Τελευταίο αντίο στον Γιώργο Γεωργίου - Πότε θα τελεστεί η κηδεία - Η συγκινητική παράκληση της οικογένειας

  •  25.08.2026 - 21:35
Αίσιο τέλος στις έρευνες στην Αραδίππου: Δεν βρέθηκαν παγιδευμένα πρόσωπα

Αίσιο τέλος στις έρευνες στην Αραδίππου: Δεν βρέθηκαν παγιδευμένα πρόσωπα

  •  25.08.2026 - 20:54
Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση: Τι αλλάζει για άτυπους φροντιστές και άτομα με αναπηρία

Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση: Τι αλλάζει για άτυπους φροντιστές και άτομα με αναπηρία

  •  25.08.2026 - 18:32
«Καμπανάκι» για επικίνδυνα οχήματα που κυκλοφόρησαν στην αγορά – Τι να κάνετε αν έχετε ένα από αυτά

«Καμπανάκι» για επικίνδυνα οχήματα που κυκλοφόρησαν στην αγορά – Τι να κάνετε αν έχετε ένα από αυτά

  •  25.08.2026 - 18:12
Καρχαρίας έκανε την εμφάνισή του στη Λάρνακα – Το εντυπωσιακό βίντεο

Καρχαρίας έκανε την εμφάνισή του στη Λάρνακα – Το εντυπωσιακό βίντεο

  •  25.08.2026 - 17:50
Πνιγμένοι στη γραφειοκρατία

Πνιγμένοι στη γραφειοκρατία

  •  25.08.2026 - 20:34
Θλίψη στο Πανελλήνιο: Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο Δημήτρης Κόκοτας: Ένας σεμνός «υπηρέτης» της ελληνικής μουσικής σκηνής

Θλίψη στο Πανελλήνιο: Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο Δημήτρης Κόκοτας: Ένας σεμνός «υπηρέτης» της ελληνικής μουσικής σκηνής

  •  25.08.2026 - 15:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα