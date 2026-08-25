Προειδοποίηση μετά τη φωτιά στη Δερύνεια: Τι πρέπει να προσέχετε με φορτιστές και extensions

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι κατά την αγορά και χρήση καλωδίων προέκτασης οι χρήστες πρέπει να βεβαιώνονται ότι φέρουν τη σήμανση CE και το πρότυπο BS 1363, ότι φέρουν εμφανείς, ευανάγνωστες και ανθεκτικές σημάνσεις, οι οποίες δεν αφαιρούνται εύκολα και περιλαμβάνουν τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Επίσης καλεί το κοινό να διαπιστώνει ότι αναγράφονται ο τύπος ή το μοντέλο του προϊόντος, καθώς και τα στοιχεία του κατασκευαστή, ενώ η σύστασή του είναι να χρησιμοποιείται τα καλώδια προέκτασης μόνο περιστασιακά και όταν αυτό είναι αναπόφευκτο να τοποθετούνται τα καλώδια μακριά από εύφλεκτα υλικά.

Σημειώνει πως δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μόνιμη ηλεκτροδότηση συσκευών καλώδια προέκτασης, να μην τα περνιούνται μέσα από πόρτες, παράθυρα ή άλλα κινητά μέρη, καθώς μπορεί να υποστούν φθορά, να μην χρησιμοποιούνται καλώδια που παρουσιάζουν εμφανή ηλεκτρική ή μηχανική βλάβη ή οποιαδήποτε φθορά από προηγούμενη χρήση, να μην χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση ηλεκτρικών συσκευών υψηλής ισχύος και να μην συνδέονται διαδοχικά δύο ή περισσότερα καλώδια προέκτασης μεταξύ τους.

Σε ό,τι αφορά φορτιστές ηλεκτρονικών συσκευών, συστήνει όπως αγοράζεται ο φορτιστής που συστήνει ο κατασκευαστής της συσκευής, ώστε να διασφαλίζονται η συμβατότητα και η ασφαλής λειτουργία, να ελέγχεται ότι φέρει τη σήμανση CE, ότι αναγράφονται ευδιάκριτα τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του, όπως η τάση (V), η συχνότητα (Hz), η ισχύς (W) και το ρεύμα (A), ότι αναγράφονται ο τύπος ή το μοντέλο του προϊόντος, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα.

Επίσης, συμβουλεύει το κοινό να βεβαιώνεται ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες για την ασφάλεια στην ελληνική γλώσσα, προσθέτοντας πως όλες οι σημάνσεις πρέπει να είναι εμφανείς, ευανάγνωστες, ανθεκτικές και να μην αφαιρούνται εύκολα.

Για την ασφαλή χρήση του φορτιστή συστήνει όπως δεν χρησιμοποιείται φορτιστής ή καλώδιο που παρουσιάζει εμφανή φθορά, παραμόρφωση ή φθαρμένη μόνωση, δεν αφήνονται οι συσκευές να φορτίζονται χωρίς επιτήρηση, δεν φορτίζονται συσκευές κοντά σε εύφλεκτα υλικά, π.χ. υφάσματα, χαρτιά ή χαλιά, ότι διατηρείται το καλώδιο χαλαρό και πως ο χρήστης βεβαιώνεται ότι ο φορτιστής διαθέτει τριπολικό ρευματολήπτη ή χρησιμοποιείται με κατάλληλο και ασφαλή μετατροπέα ή προσαρμογέα.