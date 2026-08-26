Κυπριακό: Χριστοδουλίδης - Ερχιουρμάν: Η συνάντηση των χαμηλών προσδοκιών και το δύσκολο στοίχημα της επανεκκίνησης

Στη σκιά των χαμηλών προσδοκιών, αλλά με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα του Κυπριακού, συναντώνται σήμερα στις 16:00 στη νεκρή ζώνη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο κατοχικός ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν. Πρόκειται για το πρώτο ουσιαστικό τετ α τετ των δύο ανδρών, μετά την πρόσφατη παρουσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο και ως εκ τούτου, η πολιτική σημασία της συνάντησης, είναι μεγαλύτερη από τα άμεσα αποτελέσματα, που σήμερα θεωρείται πιθανό να παραχθούν.

Η συνάντηση, πραγματοποιείται σε μια συγκυρία, κατά την οποία η διαδικασία βρίσκεται σε ένα κρίσιμο αλλά εύθραυστο σημείο. Ο Αντόνιο Γκουτέρες, έχει χαράξει έναν οδικό χάρτη, με τρεις βασικούς άξονες: τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και την ουσία των συνομιλιών, με τελικό στόχο τη σύγκληση μιας νέας διευρυμένης συνάντησης 5+1. Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι απλώς να καταγραφεί μια ακόμη συνάντηση των δύο ηγετών, αλλά να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχει το απαραίτητο πολιτικό έδαφος, για να προχωρήσει το επόμενο βήμα.

Όσο πλησιάζει η ώρα του τετ α τετ, τόσο περισσότερο χαμηλώνει ο πήχης των προσδοκιών. Η πρόσφατη συνάντηση των διαπραγματευτών των δύο πλευρών, Μενέλαου Μενελάου και Μεχμέτ Ντάνα, δεν έδωσε την εικόνα μιας διαδικασίας που επιταχύνει. Δεν υπήρξε νέα εξέλιξη, ούτε στο ζήτημα των οδοφραγμάτων, ούτε σε σχέση με την εντατικοποίηση των επαφών, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επανέναρξη των ουσιαστικών συνομιλιών. Η ελληνοκυπριακή πλευρά, έχει μάλιστα προτείνει συχνότερες συναντήσεις των δύο ηγετών, χωρίς να υπάρξει μέχρι στιγμής συγκεκριμένη ανταπόκριση.

Στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης, αναμένεται να βρεθεί για ακόμη μία φορά το θέμα των οδοφραγμάτων. Η πρόταση του Γενικού Γραμματέα για ταυτόχρονη διάνοιξη των σημείων διέλευσης στην περιοχή της Μιας Μηλιάς και του Πυροΐου- Αθηένου, αποτελεί ίσως το πιο συγκεκριμένο και μετρήσιμο τεστ πολιτικής βούλησης. Η ελληνοκυπριακή πλευρά, έχει τοποθετηθεί θετικά στην πρόταση του Γκουτέρες, ενώ από την τουρκοκυπριακή πλευρά, δεν έχει μέχρι στιγμής προκύψει αντίστοιχη δέσμευση.

Η αδυναμία επίτευξης συμφωνίας, θα έχει τη δική της πολιτική σημασία. Θα δείξει πόσο δύσκολο είναι ακόμη και ένα περιορισμένο βήμα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, σε μια περίοδο, κατά την οποία ο ΟΗΕ επιχειρεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, για επιστροφή στην ουσία.

Η σημερινή συνάντηση, μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πρώτο καθαρό τεστ για τις πραγματικές προθέσεις του Τουφάν Ερχιουρμάν. Η ελληνοκυπριακή πλευρά, έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να προχωρήσει ακόμη και σε απευθείας διαπραγματεύσεις και να εργαστεί πάνω στις συγκλίσεις που έχουν ήδη καταγραφεί. Ο Έρχιουρμαν, από την άλλη, επιμένει ότι η διαδικασία πρέπει να είναι αποτέλεσμα προετοιμασίας και συντονισμού, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον ρόλο της Τουρκίας σε οποιαδήποτε νέα διαδικασία 5+1.

Η συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον κατοχικό ηγέτη, κινδυνεύει να περιοριστεί σε μια ακόμη καταγραφή των διαφορών. Ο πήχης, έχει κατέβει Και αυτό από μόνο του, αποτελεί ένδειξη, για το πόσο δύσκολη παραμένει η επανεκκίνηση του Κυπριακού. Η σημερινή συνάντηση Χριστοδουλίδη-Ερχιουρμάν, θα δείξει αν, πίσω από τη χαμηλή ρητορική των προσδοκιών, υπάρχει ακόμη αρκετό πολιτικό οξυγόνο, ώστε η διαδικασία να κινηθεί ξανά προς τα εμπρός.