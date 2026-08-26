Με κάθε νέα τραγωδία το ίδιο ερώτημα: Οι κάμερες σώζουν ζωές; Η μάχη για να μειωθούν οι νεκροί και η μαύρη λίστα που μεγαλώνει

Την ώρα που κάθε θανατηφόρο τροχαίο αφήνει πίσω του οικογένειες βυθισμένες στο πένθος, η συζήτηση για το τι μπορεί να γίνει διαφορετικά στους δρόμους παραμένει πιο επίκαιρη από ποτέ. Κάμερες φωτοεπισήμανσης, αστυνόμευση, έλεγχοι, εκστρατείες ενημέρωσης, αλλά και η ίδια η συμπεριφορά των οδηγών βρίσκονται διαρκώς στο επίκεντρο.

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο Υπεύθυνος του Γραφείου Μελετών του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας, Υπαστυνόμος Τάσος Ασιήκκης, αναφέρεται στην εικόνα που παρουσιάζουν τα σημερινά δεδομένα, στην αποτελεσματικότητα των σταθερών και κινητών καμερών, αλλά και στους λόγους που εξακολουθούν να οδηγούν σε απώλειες ανθρώπινων ζωών στην άσφαλτο.

Με τα επικαιροποιημένα στοιχεία να καταγράφουν 27 νεκρούς από τροχαίες συγκρούσεις από την αρχή του 2026, όσους και την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η Τροχαία υπεραμύνεται της χρήσης των καμερών φωτοεπισήμανσης, τόσο των σταθερών όσο και των κινητών.

Και απέναντι στο συχνό ερώτημα κατά πόσο οι κάμερες έχουν πράγματι συμβάλει στη μείωση των θανατηφόρων, ο κ. Ασιήκκης απαντά με ένα άλλο ερώτημα:

«Ποιος μας εγγυάται ότι αν δεν υπήρχαν συσκευές φωτοεπισήμανσης δεν θα είχαμε περισσότερους οδικούς θανάτους;»

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η εγκατάσταση των συσκευών αποτελεί μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση, επισημαίνοντας ότι τα σημεία όπου τοποθετήθηκαν οι σταθερές κάμερες δεν επιλέχθηκαν τυχαία, αλλά έπειτα από μελέτη των «μελανών» και επικίνδυνων σημείων του οδικού δικτύου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε μάλιστα στα σημεία όπου εγκαταστάθηκαν σταθερές κάμερες από το 2022, σημειώνοντας ότι έκτοτε δεν καταγράφηκε θανατηφόρο τροχαίο σε αυτά τα σημεία.

Την ίδια ώρα, οι κινητές κάμερες μπορούν να μετακινούνται σε ολόκληρη την Κύπρο, σε σημεία όπου επιτρέπεται η στάθμευση του οχήματος και τα οποία επιλέγονται βάσει των επικαιροποιημένων στατιστικών δεδομένων.

Παρά τη λειτουργία του συστήματος φωτοεπισήμανσης, ο Υπαστυνόμος Τάσος Ασιήκκης ξεκαθαρίζει ότι οι κάμερες από μόνες τους δεν μπορούν να μηδενίσουν τους θανάτους στους δρόμους, καθώς, όπως σημείωσε, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η κουλτούρα, η οδική συνείδηση και η συμπεριφορά των οδηγών.

Και τα στοιχεία παραμένουν ανησυχητικά: από τους 48 νεκρούς το 2020, η Κύπρος έφτασε στους 45 το 2025, ενώ φέτος, μέχρι στιγμής, ο αριθμός ανέρχεται στους 27.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η απόσπαση προσοχής κατά την οδήγηση, με την Αστυνομία να πραγματοποιεί εκστρατεία με έμφαση στη χρήση κινητών τηλεφώνων. Σύμφωνα με τον κ. Ασιήκκη, κατά την τελευταία τριετία το 21% των οδικών θανάτων οφείλεται στην απρόσεκτη οδήγηση.

Το μήνυμα της Τροχαίας είναι σαφές: οι κάμερες μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά, όμως η τελική ευθύνη παραμένει και στον ίδιο τον οδηγό — στην προσοχή, τη νηφαλιότητα, τη γνώση των κανόνων και, κυρίως, στη συμπεριφορά του πίσω από το τιμόνι.