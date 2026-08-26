Συγκλονίζει η σύζυγος του 29χρονου Γιώργου: Από το «γίναμε τέσσερις» στο «τώρα που σε έχασα» - Φωτογραφία

Δύο αναρτήσεις που αποτυπώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο απότομα μπορεί να αλλάξει η ζωή μιας οικογένειας.

Πέντε ημέρες πριν, η σύζυγός του μοιραζόταν τη χαρά για την οικογένειά τους που είχε μεγαλώσει.

«Η κοιλίτσα άδειασε, η αγκαλιά μας γέμισε και η οικογένειά μας μεγάλωσε. Από τρεις, γίναμε τέσσερις… και η καρδιά μας γέμισε με μια αγάπη που δεν χωράει σε λέξεις», έγραφε, συνοδεύοντας τα λόγια της με φωτογραφίες από την εγκυμοσύνη.

Τότε ήταν μια ανάρτηση γεμάτη αγάπη και οικογενειακή ευτυχία. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί όσα θα ακολουθούσαν.

Μετά το θανατηφόρο τροχαίο της Κυριακής και τον χαμό του 29χρονου, η γυναίκα του επέστρεψε με λίγες λέξεις που αποτυπώνουν το τεράστιο κενό που άφησε πίσω του.

«Είχαμε ο ένας τον άλλον και είχαμε τα πάντα… τώρα που σε έχασα πάντα κάτι θα λείπει, τίποτα δεν θα είναι το ίδιο… Σ’ αγαπάμε, θησαυρέ μου μονακριβέ», έγραψε.

Ο Γιώργος αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, τα δύο ανήλικα παιδιά τους και ανθρώπους που τον αποχαιρετούν με λόγια αγάπης.