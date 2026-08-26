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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα δεδομένα στην ΕΔΕΚ: Απέσυρε την υποψηφιότητά του ο Μάριος Χαννίδης - Στηρίζει Κούλλη Μαυρονικόλα

ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 26.08.2026 - 09:26
Νέα δεδομένα στην ΕΔΕΚ: Απέσυρε την υποψηφιότητά του ο Μάριος Χαννίδης - Στηρίζει Κούλλη Μαυρονικόλα

Σε μια σημαντική εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει την κούρσα για την προεδρία της ΕΔΕΚ, ο Μάριος Χαννίδης, μέχρι πρότινος υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος, απέσυρε την υποψηφιότητά του και αποφάσισε να στηρίξει τον Κούλλη Μαυρονικόλα.

«Προσωπικά θα συνεχίσω να εργάζομαι με όλες μου τις δυνάμεις για την ανασυγκρότηση της ΕΔΕΚ, για την επαναφορά της στον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη δημόσια ζωή και για την υπεράσπιση των αρχών και των αξιών της σοσιαλδημοκρατίας που διαχρονικά υπηρέτησε», αναφέρει ανάμεσα σε άλλα. 

Η ανακοίνωση του Μάριου Χαννίδη

Από την πρώτη στιγμή που ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου για την Προεδρία της ΕΔΕΚ, ξεκαθάρισα ότι μοναδικός μου στόχος ήταν να συμβάλω στην αποκατάσταση της ενότητας, της αξιοπιστίας και της πολιτικής προοπτικής του Κινήματός μας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια πραγματική πολιτική επανεκκίνηση.

Τις τελευταίες ημέρες είχα την ευκαιρία να ανταλλάξω απόψεις με πολλά στελέχη και μέλη της ΕΔΕΚ. Άκουσα με προσοχή τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς και τις προσδοκίες τους. Μέσα από αυτές τις συζητήσεις κατέληξα στην πεποίθηση ότι, στη σημερινή εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, η ΕΔΕΚ δεν έχει την πολυτέλεια μιας ακόμη εσωστρεφούς αναμέτρησης.

Το πραγματικό διακύβευμα δεν είναι ποιος θα εκλεγεί Πρόεδρος στις 5 Σεπτεμβρίου. Το πραγματικό διακύβευμα είναι να διαφυλάξουμε την ενότητα του Κινήματος και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε το έκτακτο εκλογικό συνέδριο να αποτελέσει την αφετηρία της ουσιαστικής αναγέννησης της ΕΔΕΚ.

Για τον λόγο αυτό αποφάσισα να αποσύρω την υποψηφιότητά μου και να στηρίξω την υποψηφιότητα του συναγωνιστή  Κούλλη Μαυρονικόλα. Πιστεύω ότι διαθέτει την πολιτική εμπειρία, τη θεσμική γνώση και την ικανότητα να λειτουργήσει ως παράγοντας συνεννόησης και σταθερότητας σε αυτή τη δύσκολη μεταβατική περίοδο. Εκτιμώ ότι μπορεί, με ψυχραιμία και υπευθυνότητα, να συμβάλει στην άμεση αντιμετώπιση των επειγόντων οργανωτικών και πολιτικών ζητημάτων που έχει ενώπιον της η ΕΔΕΚ και να δημιουργήσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε το Κίνημα να οδηγηθεί με ενότητα, ασφάλεια και αξιοπιστία στο εκλογικό συνέδριο του Δεκεμβρίου.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, προέχει η σύνθεση, η συσπείρωση και η κοινή προσπάθεια. Καλώ όλα τα μέλη της ΕΔΕΚ να αφήσουμε πίσω όσα μας χώρισαν τους τελευταίους μήνες.

Η κοινωνία δεν ενδιαφέρεται για τις εσωτερικές μας αντιπαραθέσεις. Περιμένει από την ΕΔΕΚ να αποδείξει ότι μπορεί να διδαχθεί από τα λάθη της, να ενώσει τις δυνάμεις της και να ξαναγίνει μια αξιόπιστη δύναμη με ουσιαστικό ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου.

Προσωπικά θα συνεχίσω να εργάζομαι με όλες μου τις δυνάμεις για την ανασυγκρότηση της ΕΔΕΚ, για την επαναφορά της στον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη δημόσια ζωή και για την υπεράσπιση των αρχών και των αξιών της σοσιαλδημοκρατίας που διαχρονικά υπηρέτησε.

Τι έγραψε νωρίτερα το ThemaOnline

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ThemaOnline, ο κ. Χαννίδης ετοιμάζει την ανακοίνωσή του, στην οποία αναμένεται να εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση αυτή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη για ενότητα στο εσωτερικό της ΕΔΕΚ.Η κίνηση Χαννίδη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ΕΔΕΚ βρίσκεται σε προεκλογικό πυρετό, ενόψει των εσωκομματικών εκλογών της 5ης Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων ολοκληρώθηκε στις αρχές Αυγούστου, με αρχικά τέσσερις υποψηφίους να διεκδικούν την προεδρία: τον Κούλλη Μαυρονικόλα, τον Μάριο Χαννίδη, τη Σοφία Χριστοδούλου Μακρή και τον Γιώργο Κουττούκη.

Η απόφαση του κ. Χαννίδη να αποσυρθεί υπέρ του κ. Μαυρονικόλα αναμένεται να προσδώσει νέα δυναμική στην εκλογική διαδικασία, καθώς οι δύο υποψηφιότητες βρίσκονταν μέχρι σήμερα απέναντι στην εσωκομματική κούρσα.«Προέχει η ενότητα»Στο επίκεντρο της επικείμενης τοποθέτησης του Μάριου Χαννίδη αναμένεται να βρίσκεται η ανάγκη να παραμεριστούν οι εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και να διασφαλιστεί η ενότητα της ΕΔΕΚ.Η λογική πίσω από την απόφαση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι ότι το κόμμα χρειάζεται να προχωρήσει ενωμένο στην επόμενη ημέρα, με βασικό ζητούμενο την πολιτική και οργανωτική του ανασύνταξη.

Άλλωστε, η ανάγκη για ενότητα έχει βρεθεί και στο δημόσιο διάλογο γύρω από την εκλογική διαδικασία. Ο ίδιος ο Κούλλης Μαυρονικόλας είχε καλέσει πρόσφατα σε επικύρωση όλων των υποψηφιοτήτων και είχε κάνει λόγο για την ανάγκη να επικρατήσει κλίμα ενότητας ενόψει των εκλογών.

Η απόσυρση Χαννίδη, εφόσον επιβεβαιωθεί και επίσημα με την ανακοίνωση που ετοιμάζει, αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της προεκλογικής περιόδου για την ηγεσία της ΕΔΕΚ.Ο Μάριος Χαννίδης είχε καταθέσει και επίσημα την υποψηφιότητά του για την προεδρία του κόμματος στις 4 Αυγούστου, συμμετέχοντας στην αρχική κούρσα για τη διαδοχή.Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην επίσημη ανακοίνωση του ίδιου, μέσα από την οποία αναμένεται να αποτυπώσει το σκεπτικό της απόφασής του και να εξηγήσει γιατί, στην παρούσα συγκυρία, επιλέγει να στηρίξει τον Κούλλη Μαυρονικόλα.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα στην εσωκομματική αναμέτρηση και να επηρεάσει τις ισορροπίες ενόψει της κάλπης της 5ης Σεπτεμβρίου.

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