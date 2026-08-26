«Γιώργο μου, λεβέντη μου, γιατί τόσο νωρίς;»: Ραγίζουν καρδιές τα μηνύματα φίλων του 29χρονου

Ο 29χρονος πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα της 23ης Αυγούστου, αφήνει πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Από τις αναρτήσεις των φίλων του ξεχωρίζουν η αγάπη με την οποία μιλούν για εκείνον, αλλά και ένα ερώτημα που επαναλαμβάνεται: «Γιατί τόσο νωρίς;»

«Γιώργο μου, λεβέντη μου, γιατί τόσο νωρίς;», γράφει φίλος του, σημειώνοντας πως αφήνει πίσω γονείς, οικογένεια και ανθρώπους που θα τον θυμούνται για πάντα με αγάπη. Παράλληλα, υπόσχεται πως οι φίλοι του θα βρίσκονται δίπλα στους δικούς του ανθρώπους και ιδιαίτερα στην οικογένεια που αφήνει πίσω.

Σε άλλη ανάρτηση, φίλη του δυσκολεύεται ακόμη και να βρει τις λέξεις. Τον περιγράφει ως «υπέροχο άνθρωπο, καλοσυνάτο και χρυσό», ενώ αναφέρεται με πόνο στα δύο παιδιά του και στο κενό που αφήνει η απουσία του.

Ιδιαίτερα φορτισμένο είναι και το μήνυμα παιδικής φίλης του, η οποία θυμάται μια ολόκληρη ζωή κοινών στιγμών. Από τα χρόνια του Δημοτικού μέχρι την ενηλικίωση, οι αναμνήσεις επιστρέφουν τώρα με τον πιο σκληρό τρόπο.

«Έφυγες νωρίς. Τόσο νωρίς, τόσο άδικα», γράφει, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που, όπως αναφέρει, πάλευε καθημερινά «με τιμή και αξιοπρέπεια» για το σπίτι και τους ανθρώπους του.

Τα μηνύματα στο προφίλ του έχουν μετατραπεί σε έναν διαδικτυακό αποχαιρετισμό. Φίλοι θυμούνται τον χαρακτήρα, το χαμόγελο και τις στιγμές που μοιράστηκαν μαζί του, ενώ η σκέψη όλων βρίσκεται στα δύο ανήλικα παιδιά και την οικογένειά του.

Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο θα ειπωθεί σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 14:00, στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου, ενώ η οικογένεια έχει ζητήσει αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για τη στήριξη των δύο παιδιών του.