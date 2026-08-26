Αννίτα, Αβέρωφ, Παμπορίδης: Η μάχη για το χρίσμα του ΔΗΣΥ και τα σύννεφα πάνω από την Πινδάρου

Θα περίμενε κανείς ότι μετά τη νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, τα πράγματα στο κόμμα θα ήταν πιο ήρεμα. Ότι η Πινδάρου θα είχε μπροστά της μια περίοδο ανασύνταξης και προετοιμασίας για τις μεγάλες πολιτικές μάχες που ακολουθούν.

Ωστόσο, τα πράγματα φαίνεται να εξελίσσονται διαφορετικά.

Οι Προεδρικές Εκλογές του 2028, έχουν ήδη αρχίσει να απασχολούν έντονα τον ΔΗΣΥ και μαζί τους ανοίγει και η συζήτηση, για το ποιος θα είναι ο εκλεκτός του κόμματος. Όσο περνά ο καιρός, οι εσωκομματικές διαφωνίες γίνονται όλο και πιο εμφανείς.

Στο προσκήνιο βρίσκεται πλέον και ο Γιώργος Παμπορίδης.

Σε δηλώσεις του στον Alpha, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, ρωτήθηκε εάν τον ενδιαφέρει να διεκδικήσει το χρίσμα του κόμματος για τις Προεδρικές του 2028. Η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: «Ναι, θα είμαι».

Με αυτή τη φράση, ο Γιώργος Παμπορίδης, έβαλε ουσιαστικά και επίσημα το όνομά του στην κούρσα. Ο βουλευτής, δεν περιορίστηκε όμως στην ανακοίνωση της πρόθεσής του. Άσκησε και έντονη κριτική στη νέα διαδικασία επιλογής υποψηφίου που αποφάσισε ο ΔΗΣΥ.

Με βάση την καταστατική αλλαγή που έγινε το 2025, ο υποψήφιος του κόμματος για τις Προεδρικές, δεν θα επιλεγεί από το Ανώτατο Συμβούλιο, αλλά από τη βάση του κόμματος, μέσω καθολικής ψηφοφορίας.

Ο Παμπορίδης διαφωνεί. Θεωρεί ότι η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να βάλει κορυφαία στελέχη του κόμματος απέναντι το ένα στο άλλο και να δημιουργήσει προβλήματα ενότητας πριν από μια κρίσιμη εθνική εκλογή.

Και εδώ βρίσκεται ένα από τα βασικά ζητήματα που θα απασχολήσουν τον ΔΗΣΥ τους επόμενους μήνες: Πώς θα γίνει η εσωκομματική μάχη χωρίς να τραυματιστεί ξανά η εικόνα του κόμματος;

Ο Αβέρωφ δεν πήγε… διακοπές

Την ίδια ώρα, ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν φαίνεται να περιμένει την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Το καλοκαίρι, ήταν ιδιαίτερα ενεργός. Παρεμβάσεις, δημόσιες τοποθετήσεις και συνεχείς αναφορές στο Κυπριακό, κράτησαν τον πρώην πρόεδρο του ΔΗΣΥ στην επικαιρότητα.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, φαίνεται να χτίζει ξανά την πολιτική του παρουσία και να προετοιμάζεται για τη μεγάλη μάχη. Και μπορεί να μην έχει ανακοινώσει επίσημα υποψηφιότητα, όμως οι κινήσεις του δεν περνούν απαρατήρητες.

Στην εξίσωση βρίσκεται φυσικά και η Αννίτα Δημητρίου.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, έχει εδώ και αρκετό καιρό δημιουργήσει τη δική της ομάδα μέσα στο κόμμα. Οι λεγόμενοι «σκιώδεις υπουργοί», μέσα από το Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου, αποτελούν πλέον ένα σταθερό κομμάτι της πολιτικής της παρουσίας.

Η Αννίτα Δημητρίου δεν έχει ανοίξει ακόμη τα χαρτιά της για τις Προεδρικές, όμως είναι σαφές ότι διαθέτει ισχυρή θέση στο κόμμα και σημαντική επαφή με τη βάση.

Οι "Χριστοδουλικοί"

Υπάρχει, όμως, ακόμη ένας παράγοντας που δεν μπορεί να αγνοήσει ο ΔΗΣΥ.Οι ψηφοφόροι και τα στελέχη που το 2023 στήριξαν τον Νίκο Χριστοδουλίδη, αντί την επίσημη υποψηφιότητα του ΔΗΣΥ, εξακολουθούν να αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της εξίσωσης και το ερώτημα είναι, τι θα κάνουν το 2028.

Θα επιστρέψουν στον ΔΗΣΥ; Θα στηρίξουν ξανά τον Νίκο Χριστοδουλίδη; Ή θα περιμένουν να δουν ποιος θα κερδίσει το χρίσμα του Δημοκρατικού Συναγερμού;

Οι απαντήσεις δεν υπάρχουν ακόμη. Αυτό που υπάρχει όμως, είναι μια νέα εσωκομματική μάχη που φαίνεται να βρίσκεται μόλις στην αρχή.

Ο ΔΗΣΥ, κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές και θα περίμενε κανείς ότι αυτό θα έφερνε περισσότερη ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Αντίθετα, η κούρσα για το χρίσμα φαίνεται να ανοίγει ξανά παλιές συζητήσεις και να δημιουργεί νέες αντιπαραθέσεις.

Τα σύννεφα πάνω από την Πινδάρου, έχουν ήδη αρχίσει να μαζεύονται. Το μεγάλο στοίχημα για τον ΔΗΣΥ, είναι να μην μετατραπεί η μάχη για το χρίσμα σε νέα περίοδο εσωστρέφειας.