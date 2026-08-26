Θρίλερ με τον 66χρονο Ισπανό που αγνοείται μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας: «Είναι δύσκολο, αλλά έχουμε ελπίδες»

Η μητέρα του Σέρχιο και σύντροφος του συνταξιούχου επιχειρηματία από το Μπούργος κατάφερε να ειδοποιήσει τις Αρχές μόλις τρεις ημέρες αργότερα, καθώς το σκάφος ήταν ακυβέρνητο και η επικοινωνία ήταν αδύνατη, ενώ οι προσπάθειές της να εντοπίσει τον σύζυγό της στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας ήταν άκαρπες.

Η οικογένεια του 66χρονου ζητά να κινητοποιηθούν περισσότερα μέσα για τον εντοπισμό του, γνωρίζοντας πόσο δύσκολη είναι η επιχείρηση, ωστόσο επιμένουν ότι πρέπει να διατεθούν οι απαραίτητοι πόροι για τη συνέχιση των ερευνών.

Ο γιος του εκτιμά ότι ενδεχομένως να έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι το σκάφος ήταν καινούργιο και η μητέρα του δεν γνώριζε πώς να το χειριστεί, ώστε να το σταματήσει και να σώσει τον Χουάν Χοσέ. «Θέλουμε να συνεχίσουν να τον ψάχνουν. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά έχουμε ελπίδες», είπε, σε συνομιλία που είχε με την El Pais.

Τρεις ημέρες μόνη και χωρίς επικοινωνία

Ο γιος του 66χρονου βρίσκεται πλέον στην Ισπανία, αφού πέρασε αρκετές ημέρες στην Πύλο, όπου επρόκειτο να φτάσουν οι γονείς του μετά το ταξίδι που είχαν ξεκινήσει από τη Σικελία. Στη μεσσηνιακή πόλη έχει παραμείνει ένας από τους αδελφούς του.

Ο ίδιος βρισκόταν στο πλευρό της μητέρας του, η οποία είναι σε κατάσταση σοκ και υπό τεράστια ψυχολογική πίεση. Όπως λέει, χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να την πείσουν να επιστρέψει στη Μαδρίτη.

Στην ισπανική πρωτεύουσα φιλοξενείται πλέον από την αδελφή της, με την οποία διατηρεί πολύ στενή σχέση, ενώ επισκέφθηκε και τα επείγοντα νοσοκομείου προκειμένου να λάβει θεραπεία, έπειτα από σύσταση ψυχολόγου που την είχε παρακολουθήσει στην Ελλάδα. Η οικογένεια προτιμά να μην επιστρέψει προς το παρόν στο σπίτι της στο Μπούργος, κάτι που δεν θέλει ούτε η ίδια.

«Ήθελε να παραμείνει εκεί μέχρι να βρεθεί ο μπαμπάς... Δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει», αναφέρει ο Σέρχιο. Ο ίδιος παραδέχεται ότι τον «ανησυχούν» ιδιαίτερα οι ημέρες που η μητέρα του πέρασε ολομόναχη στη θάλασσα. «Η εξαφάνιση του συζύγου της, του πατέρα μας, και το γεγονός ότι έμεινε τρεις ημέρες μόνη: τι να έκανε, τι να σκεφτόταν...», λέει.

Ιταλία και Ελλάδα συντονίζουν τις έρευνες

Οι λιγοστές πληροφορίες που διαθέτει η οικογένεια φτάνουν σε αυτή μέσω της ισπανικής υπηρεσίας θαλάσσιας διάσωσης, Salvamento Marítimo, με την οποία επικοινώνησε μία θεία του Σέρχιο.

Η ισπανική υπηρεσία λειτουργεί ως σύνδεσμος και ενημερώνει την οικογένεια για τις ενέργειες της Ιταλίας, η οποία μαζί με την Ελλάδα συντονίζει τις έρευνες. «Μας είπαν ότι χθες έκαναν έρευνες τέσσερις φορές και ότι θα μας ενημερώνουν κάθε 12 ώρες. Η θεία μου πήγε στο ισπανικό προξενείο στη Ρώμη για να μάθει ποια πρωτόκολλα έχουν ενεργοποιηθεί», αναφέρει.

Ο γιος του αγνοουμένου επιμένει στην ανάγκη να διατεθούν περισσότερα μέσα για τον εντοπισμό του Χουάν Χοσέ ή, τουλάχιστον, για να εξαντληθούν όλες οι πιθανότητες. Όπως εξηγεί, τηλεφώνησε στο ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών, όπου «μία υπάλληλος έπαθε σοκ όταν της διηγήθηκε όσα είχαν συμβεί».

«Μας είπε ότι θα το εξετάσει, αλλά δεν γνωρίζουμε τίποτα. Κανείς από την ισπανική κυβέρνηση δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μας για να μας εξηγήσει τι πρέπει να κάνουμε. Δεν λαμβάνουμε τη βοήθεια που πιστεύω ότι θα έπρεπε να λαμβάνουμε», υποστηρίζει.

Γλίστρησε στο αίμα ενός τόνου και έπεσε στη θάλασσα

Το περιστατικό συνέβη στις 18 Αυγούστου, ωστόσο οι Αρχές ειδοποιήθηκαν την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Η οικογένεια έχει πλέον σχηματίσει μια εικόνα για το πώς συνέβη το ατύχημα.

Γνωρίζουν ότι ο συνταξιούχος επιχειρηματίας είχε ψαρέψει έναν τόνο και ότι γλίστρησε στο αίμα του ψαριού, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα. Η σύντροφός του, πανικόβλητη, δεν κατάφερε να σταματήσει το ιστιοφόρο και συνέχισε να παρασύρεται, την ώρα που ο άνδρας τής φώναζε να ακινητοποιήσει το σκάφος.

Ο Σέρχιο εξηγεί ότι από τότε που ο πατέρας του συνταξιοδοτήθηκε, το 2021, έχοντας προηγουμένως δημιουργήσει μία εταιρεία πληροφορικής και στη συνέχεια μία εταιρεία διανομής δοχείων νερού για γραφεία, οι γονείς του «ταξίδευαν σε όλο τον κόσμο, κυρίως στη Μεσόγειο».

Φέτος είχαν αλλάξει σκάφος, αγοράζοντας «ένα πολύ μεγαλύτερο και πιο δύσκολο στον χειρισμό». «Ίσως τελικά αυτό να μην ήταν καλό, επειδή δεν το είχαν πολύ καιρό. Ο πατέρας μου ήξερε να το χειρίζεται τέλεια, γιατί είναι έμπειρος στη ναυσιπλοΐα, αλλά ίσως η μητέρα μου όχι», εκτιμά ο γιος τους.

«Είδα το σκάφος και τη θάλασσα... Ήταν πολύ δύσκολο»

Ο Σέρχιο πέρασε μερικές ημέρες με τη μητέρα του στη Μαδρίτη, ωστόσο την Τρίτη επιστρέφει στο Μπούργος, επιχειρώντας να επανέλθει στην καθημερινότητα, τη δουλειά και τις υποχρεώσεις του, περιμένοντας παράλληλα κάποια εξέλιξη για τον πατέρα του.

Παραδέχεται ότι ακόμη προσπαθεί να επεξεργαστεί όσα έχουν συμβεί. Η φωνή του «σπάει» όταν θυμάται τη στιγμή που αντίκρισε το σκάφος στην Πύλο. «Όταν έφτασα στο σκάφος στην Πύλο... Καταλάβαινα την κατάσταση, έβλεπα τη θάλασσα και... μου ήταν πολύ δύσκολο. Βλέποντας το σκάφος και τα πράγματά του, περνούσαν τόσα από το μυαλό μου... Ακόμη προσπαθώ να συνειδητοποιήσω τα πάντα. Όταν τελειώσει όλο αυτό... Είναι πολύ δύσκολο να τον βρουν, αλλά έχουμε ελπίδες», καταλήγει.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα