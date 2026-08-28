Μόνιμη εργασία: Ανοιχτές 24 θέσεις στη Λεμεσό - Τι αφορούν και μέχρι πότε μπορείς να κάνεις αίτηση

Η προκήρυξη αφορά θέσεις σε διαφορετικούς κλάδους, δίνοντας τη δυνατότητα σε υποψηφίους με τα απαιτούμενα προσόντα να διεκδικήσουν μια θέση στον Οργανισμό.

Αναλυτικά, προβλέπονται τρεις θέσεις Λειτουργών Λογιστηρίου, έξι θέσεις Τεχνικών Μηχανικών και 15 θέσεις Τεχνικών διαφόρων ειδικοτήτων.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και η σχετική προθεσμία εκπνέει σήμερα στις 15:00. Μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης ώρας, δεν θα γίνονται αποδεκτές νέες αιτήσεις.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, πριν προχωρήσουν στην υποβολή, να ελέγξουν τους όρους της προκήρυξης, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε θέση.