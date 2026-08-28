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Αλλάζει απότομα ο καιρός - Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι στο... μενού

 28.08.2026 - 06:33
Αλλάζει απότομα ο καιρός - Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι στο... μενού

Σήμερα, αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά.

Εποχική χαμηλή πίεση επικρατεί στην περιοχή, ενώ το Σάββατο, διαταραχή από τα βόρεια αναμένεται να επηρεάσει το νησί.

Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα τοπικά στα προσήνεμα ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα καταστούν καταβατικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να σημειωθεί χαλαζόπτωση. Τα φαινόμενα κατά τόπους αναμένεται να είναι έντονα ή και παρατεταμένα.

Την Κυριακή, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που μετά το μεσημέρι πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές νοτίως του Τροόδους.

Τη Δευτέρα, τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές το απόγευμα.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει αισθητή πτώση, για να κυμανθεί κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ωστόσο μέχρι τη Δευτέρα αναμένεται να επανέλθει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

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Το Κυπριακό μπαίνει ξανά σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας, με τον χρόνο μέχρι τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, να λειτουργεί πλέον ως άτυπο πολιτικό ορόσημο. Οι συναντήσεις Νίκου Χριστοδουλίδη και Τουφάν Ερχιουρμάν, αποκτούν εβδομαδιαίο ρυθμό, η Μαρία Άνχελα Ολγκίν επιστρέφει στην Κύπρο προς το τέλος της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου, μεταφέροντας την καταγραφή των συγκλίσεων που ετοίμασαν τα Ηνωμένα Έθνη και η συζήτηση για τα επόμενα βήματα αποκτά πλέον συγκεκριμένο περιεχόμενο.

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