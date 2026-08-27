Το μήνυμα της ΥΠΑΝ μετά τη συνάντηση με ΟΕΛΜΕΚ - «Λύσεις που αντέχουν στον χρόνο»

Η κ. Μιχαηλίδου αναφέρεται και σε συνάντηση που είχε με τους Κοινωνικούς Λειτουργούς οι οποίοι εντάσσονται στα σχολεία στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος, σημειώνοντας ότι «πρόκειται για μια ακόμη ουσιαστική παρέμβαση στο πλαίσιο της πολιτικής της Κυβέρνησης για ένα σχολείο που βλέπει, ακούει και στηρίζει κάθε παιδί».

Στην ανάρτησή της η Υπουργός Παιδείας λέει ότι είχε δύο σημαντικές συναντήσεις με την ΟΕΛΜΕΚ και με τους Κοινωνικούς Λειτουργούς, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα σχολική χρονιά, αλλά και της ευρύτερης προσπάθειάς τους για ένα σύγχρονο σχολείο.

Αναφορικά με τη συνάντηση της με την ΟΕΛΜΕΚ, η Υπουργός, αναφέρει ότι με την Οργάνωση συζήτησαν το ζήτημα του συστήματος διορισμού των εκπαιδευτικών.

«Ακούσαμε ανησυχίες, δεχτήκαμε εισηγήσεις, δώσαμε διευκρινίσεις. Συνεχίζουμε την συζήτηση, ακούγοντας με προσοχή τις θέσεις και τις εισηγήσεις των εμπλεκομένων, αλλά και με ευθύνη απέναντι στην ανάγκη να προχωρήσουμε σε λύσεις που αντέχουν στον χρόνο και υπηρετούν το δημόσιο σχολείο», σημειώνει.

Όσον αφορά τη συνάντηση με τους Κοινωνικούς Λειτουργούς που, από τη νέα σχολική χρονιά, εντάσσονται για πρώτη φορά, στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος, στα σχολεία μας, η Υπουργός αναφέρει ότι πρόκειται για μια ακόμη ουσιαστική παρέμβαση στο πλαίσιο της πολιτικής της Κυβέρνησης για ένα σχολείο που βλέπει, ακούει και στηρίζει κάθε παιδί.

«Ενισχύουμε τη σύνδεση σχολείου – παιδιού – οικογένειας, επενδύουμε περισσότερο στην πρόληψη και στην έγκαιρη παρέμβαση και δίνουμε στα σχολεία μας πρόσθετα εργαλεία για πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της σχολικής βίας, της παραβατικότητας και άλλων σύγχρονων προκλήσεων. Ως Κυβέρνηση συνεχίζουμε να εργαζόμαστε και να επενδύουμε για ένα σχολείο καλύτερο για τα παιδιά μας, πιο υποστηρικτικό για τους εκπαιδευτικούς μας και πιο κοντά στην οικογένεια και την κοινωνία», καταλήγει.

ΚΥΠΕ