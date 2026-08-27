Στο ΤΑΕ ο Μακάριος Δρουσιώτης για το «Κράτος Μαφία» - «Πραγματικά ντράπηκα για τη χώρα μου»

Σύμφωνα με τον κ. Δρουσιώτη, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του κλήθηκε να απαντήσει σε σειρά ερωτήσεων των ανακριτών του ΤΑΕ. Όπως αναφέρει, ενημερώθηκε ότι ο παραπονούμενος είναι μέλος της ΚΥΠ, το όνομα του οποίου, όπως υποστηρίζει, περιλαμβανόταν από το 2015 σε δημοσιεύματα των WikiLeaks, καθώς και στην έκθεση της εξεταστικής επιτροπής PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2023.

Σε ανάρτησή του, ο Μακάριος Δρουσιώτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι βρέθηκε «ξανά στο ΤΑΕ Αρχηγείου για ανακριτική κατάθεση», αυτή τη φορά για «ισχυριζόμενη παράβαση των νόμων της ΚΥΠ και προστασίας προσωπικών δεδομένων».

Ο ίδιος υποστηρίζει ακόμη ότι πρόκειται, εξ όσων γνωρίζει, για την πρώτη περίπτωση κατά την οποία γίνεται χρήση της νομοθεσίας που διέπει την ΚΥΠ στο πλαίσιο ποινικής διερεύνησης δημοσιογράφου.

Ο συγγραφέας περιγράφει στη συνέχεια ορισμένα από τα ερωτήματα που, όπως αναφέρει, του τέθηκαν κατά την ανάκριση. Μεταξύ άλλων, υποστηρίζει ότι ερωτήθηκε ποια άλλα πρόσωπα γνώριζαν το περιεχόμενο του βιβλίου πριν από την έκδοσή του, πώς περιήλθαν στην κατοχή του οι πληροφορίες που δημοσιεύει, καθώς και ποιος ήταν ο ρόλος της επιμελήτριας και του σχεδιαστή του βιβλίου.

Όπως αναφέρει, κλήθηκε επίσης να σχολιάσει τα εξώφυλλα των δύο εκδόσεων του «Κράτος Μαφία» και να απαντήσει κατά πόσον είχε λάβει «οποιαδήποτε άδεια από αρμόδια αρχή» για την έκδοση των βιβλίων.

Ο κ. Δρουσιώτης υποστηρίζει ότι επικαλέστηκε το δικαίωμα σιωπής του, χαρακτηρίζοντας ορισμένα από τα ερωτήματα που του τέθηκαν «σοβαρότατα», ενώ αναφέρει πως του ζητήθηκε επανειλημμένα να εξηγήσει γιατί παρέμενε σιωπηλός.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στον χρόνο υποβολής της καταγγελίας, σημειώνοντας ότι αυτή κατατέθηκε έξι ημέρες μετά την ανακοίνωση της Αρχής Κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία». Ο ίδιος θεωρεί ότι ο χρονικός αυτός συγχρονισμός «δεν είναι διόλου τυχαίος».

Παράλληλα, κάνει λόγο για τρίτη ποινική έρευνα εις βάρος του μέσα σε διάστημα ενός μήνα, ενώ υποστηρίζει ότι «προετοιμάζεται και τέταρτη».

Στην ίδια ανάρτηση αναφέρεται και σε νέα δημόσια παρέμβαση του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, υποστηρίζοντας ότι τον επέκρινε επειδή η Αρχή Κατά της Διαφθοράς δεν ζήτησε την ποινική του δίωξη για το περιεχόμενο του «Κράτους Μαφία».

Ο Μακάριος Δρουσιώτης καταλήγει αποδίδοντας τις εξελίξεις σε αντίδραση του Νίκου Αναστασιάδη απέναντι στις αποκαλύψεις του βιβλίου, υποστηρίζοντας ότι πίσω από τον «διωγμό» του βρίσκεται ο τέως Πρόεδρος και ότι πρόκειται για «εκδίκηση για το Κράτος Μαφία».

Αυτούσια η ανάρτησή του: