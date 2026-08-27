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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αυτή είναι η 33χρονη που καταζητείται για απάτη με κρυπτονομίσματα στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες της

 27.08.2026 - 14:00
Αυτή είναι η 33χρονη που καταζητείται για απάτη με κρυπτονομίσματα στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφίες της

Αναγνωρίστηκε και καταζητείται 33χρονη για υπόθεση απάτης και κλοπής κρυπτονομισμάτων

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Αστυνομίας, σχετικά με το εικονιζόμενο πρόσωπο που αναζητείτο για διευκόλυνση των ανακρίσεων, η συγκεκριμένη γυναίκα έχει αναγνωριστεί.

Πρόκειται για την MARES ANDREEA GEORGETA, 33 ετών, από τη Ρουμανία, η οποία καταζητείται σε σχέση με διερευνώμενη υπόθεση απάτης και κλοπής κρυπτονομισμάτων, που διαπράχθηκε στην επαρχία Λεμεσού στις 23 Αυγούστου 2026.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο τηλέφωνο 25805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

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