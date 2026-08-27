Υπόθεση «Σάντη»: «Στο Δικαστήριο θα κριθούν όλα»: Τι απαντά η Αστυνομία μετά τις νέες τοποθετήσεις

Σε ερώτηση του ΚΥΠΕ για το πώς τοποθετείται η Αστυνομία απέναντι στις θέσεις που διατυπώνει η «Σάντη» μέσω της Cyprus Times, ο κ. Βύρωνος δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί της θα κριθούν κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία έχει ήδη καταχωρηθεί.

«Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε ως Αστυνομία», ανέφερε ο κ. Βύρωνος, σημειώνοντας ότι η Αστυνομία δεν μπορεί να σχολιάζει τις θέσεις οποιουδήποτε από τη στιγμή που η υπόθεση βρίσκεται ενώπιον του Δικαστηρίου.

Η γυναίκα πίσω από το ψευδώνυμο «Σάντη», με τις δύο γραπτές παρεμβάσεις της στη Cyprus Times, επιχειρεί να παρουσιάσει τη δική της εκδοχή για την εμπλοκή της στην υπόθεση και να απαντήσει, μεταξύ άλλων, στη θέση ότι η ποινική διαδικασία σε βάρος της και του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη συνιστά προσπάθεια φίμωσης της δημοσιογραφικής έρευνας.

Στην πρώτη της τοποθέτηση κάλεσε μεταξύ άλλων να εξεταστούν με νόμιμο και ανεξάρτητο τεχνικό τρόπο τα διαθέσιμα δεδομένα από τη συσκευή και τους λογαριασμούς του κ. Δρουσιώτη, προκειμένου, όπως αναφέρει, να διαπιστωθεί η διαδρομή συγκεκριμένων μηνυμάτων.

Σε δική του χθεσινή ανάρτηση ο κ. Δρουσιώτης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι εξετάσεις συσκευών και άλλου ψηφιακού υλικού βρίσκονται σε εξέλιξη χάρη στην οικονομική στήριξη των πολιτών και προσθέτει ότι «τα στοιχεία άρχισαν ήδη να μιλούν και καταρρίπτουν το σενάριο της Αστυνομίας και το αφήγημα της ίδιας ότι κατασκεύασε μόνη της τα μηνύματα και ότι το περιεχόμενο τους είναι προϊόν της φαντασίας της».

Στη δεύτερη σημερινή της παρέμβαση, η «Σάντη» υποστηρίζει ότι έχει γράψει μηνύματα που συνδέονται με την υπόθεση, αλλά ότι αυτά δεν ανταποκρίνονταν σε πραγματικές συνομιλίες ή γεγονότα. Παράλληλα, απορρίπτει την ευθύνη για στοιχεία τα οποία, όπως λέει, δεν έγραψε, δεν είπε και δεν μετέφερε.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία διερευνά επίσης ποινική υπόθεση έπειτα από καταγγελία συγκεκριμένου προσώπου για ενδεχόμενη παραβίαση προσωπικών δεδομένων μέσα από το βιβλίο του «Κράτος Μαφία».

Σε ερώτηση του ΚΥΠΕ για την πορεία αυτής της έρευνας, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Βύρων Βύρωνος ανέφερε ότι η διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Λαμβάνονται καταθέσεις για να δούμε το κατά πόσον προκύπτουν ποινικά αδικήματα εναντίον του Μακάριου Δρουσιώτη, αλλά το πότε θα ολοκληρωθεί ακόμη είναι άγνωστο, καθώς σε τέτοιες υποθέσεις, με κάθε κατάθεση ενδεχομένως να προκύπτουν νέα στοιχεία και μαρτυρίες», είπε ο κ. Βύρωνος.

Η Αστυνομία, συνεπώς, συνεχίζει τη διερεύνηση της δεύτερης αυτής υπόθεσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καθοριστεί χρόνος ολοκλήρωσής της