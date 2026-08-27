Έρχονται «καμπάνες» για τα ηλεκτρικά σκούτερ: Πότε θα κατάσχονται μέχρι και για τρεις μήνες

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ την Πέμπτη, ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι το προσχέδιο του διατάγματος έχει ετοιμαστεί, με το Τμήμα Δημοσίων Έργων να ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης μέσω της πλατφόρμας η-Διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου, οπότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα σχόλιά τους. Μετά την ολοκλήρωσή της, το κείμενο θα αποσταλεί στη Νομική Υπηρεσία για τον προβλεπόμενο νομοτεχνικό έλεγχο, πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε, σε περίπτωση που διαπιστωθεί μία από τις τρεις συγκεκριμένες παραβάσεις, μέλος της Αστυνομίας ή εξουσιοδοτημένος τροχονόμος δήμου ή κοινότητας θα μπορεί, πέραν της έκδοσης εξωδίκου, να προχωρήσει στην κατακράτηση της συσκευής.

Οι παραβάσεις αφορούν τη χρήση της συσκευής σε μη επιτρεπόμενο χώρο, τη χρήση από άτομο κάτω των 17 ετών και τη χρήση συσκευής που αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 25 χλμ./ώρα, που αποτελεί το προβλεπόμενο από τον νόμο ανώτατο όριο.

Η περίοδος κατακράτησης θα κυμαίνεται από 30 έως 90 ημέρες. Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδούλου, μετά τις 30 ημέρες ο ιδιοκτήτης θα μπορεί, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να καταβάλει το εξώδικο και να παραλάβει τη συσκευή, ενώ σε περίπτωση μη καταβολής του εξωδίκου αυτή ενδέχεται να παραμείνει κατακρατημένη μέχρι τη δικαστική διαδικασία.

Οι κίνδυνοι για την οδική ασφάλεια

Ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε ότι τα ηλεκτρικά σκούτερ παρουσιάζουν συγκεκριμένα «ελλείμματα οδικής ασφάλειας», τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους χρήστες και ιδιαίτερα από τους γονείς ανήλικων χρηστών.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για μέσο που απαιτεί από τον χρήστη να διατηρεί μόνος του την ισορροπία του, ενώ η ταχύτητα αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα, ιδιαίτερα για έναν άπειρο χρήστη. Παράλληλα, η μικρή σιλουέτα του σκούτερ και του χρήστη δυσκολεύει τον εντοπισμό του από τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

«Άρα, το βράδυ ακόμα πιο δύσκολα να εντοπίζεται», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα φώτα των σκούτερ βρίσκονται πολύ χαμηλότερα από εκείνα των αυτοκινήτων.

Σημείωσε ακόμη ότι τα μικρά τροχάκια αυξάνουν τον κίνδυνο σε περίπτωση προβλημάτων στο οδόστρωμα, καθώς δυσκολεύονται περισσότερο να απορροφήσουν ανωμαλίες, όπως μια λακούβα.

Ο κ. Χριστοδούλου επεσήμανε ακόμη ότι οι χώροι στους οποίους επιτρέπεται νόμιμα η κυκλοφορία των συσκευών προσωπικής κινητικότητας είναι περιορισμένοι, καθώς μπορούν να κυκλοφορούν σε περιοχές με όριο ταχύτητας μέχρι 30 χλμ./ώρα, καθώς και σε ποδηλατικές υποδομές.

«Το όριο ταχύτητας στη συντριπτική πλειοψηφία των δρόμων στα αστικά κέντρα είναι 50 χιλιόμετρα», είπε, εξηγώντας ότι αυτό περιορίζει τους χώρους νόμιμης κυκλοφορίας των σκούτερ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους ανήλικους, σημειώνοντας ότι η επιτρεπόμενη ηλικία έχει αυξηθεί στα 17 έτη και καλώντας τους γονείς να λαμβάνουν μέτρα ελέγχου.

«Ο νόμος μας είναι ιδιαίτερα αυστηρός», είπε ο κ. Χριστοδούλου, σημειώνοντας ότι το πλαίσιο θεσπίστηκε με στόχο «να βάλουμε πάνω από όλα την οδική ασφάλεια εις βάρος της ανεξέλεγκτης κινητικότητας» των εν λόγω συσκευών.

Σε ό,τι αφορά τις υποδομές, ανέφερε ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει υπό κατασκευή έργα ποδηλατικών υποδομών σε ολόκληρη την Κύπρο, ενώ ανέδειξε τη σημασία δημιουργίας περισσότερων ζωνών 30 χλμ./ώρα από τους δήμους.

Όπως είπε, το Υπουργείο Μεταφορών έχει εγκρίνει περιοχές και έχει δημιουργήσει διαδικασία επιχορήγησης προς τους δήμους για τη δημιουργία τέτοιων ζωνών, σημειώνοντας ότι η εφαρμογή τους είναι σαφώς πιο εύκολη από την κατασκευή ποδηλατικών υποδομών.

Πέραν των 100 σημείων στάθμευσης στη Λευκωσία

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι ο Δήμος προχωρεί σε συγκεκριμένα μέτρα για ασφαλέστερη και πιο οργανωμένη χρήση των σκούτερ.

Στον νέο κύκλο αδειοδότησης, είπε, έχουν χωροθετηθεί, κατόπιν συζητήσεων με τις εταιρείες, πέραν των 100 σημείων στάθμευσης για σκούτερ, ώστε να μην παραμένουν διάσπαρτα στον αστικό ιστό και να εμποδίζουν τη διέλευση των πεζών. Η κατασκευή τους, πρόσθεσε, θα ξεκινήσει πολύ σύντομα.

Σε σχέση με τα ενοικιαζόμενα σκούτερ, ο κ. Προύντζος ανέφερε ότι αδειοδοτούνται από τον Δήμο και μπορούν να κυκλοφορούν μόνο σε εξουσιοδοτημένες διαδρομές, ενώ διαθέτουν αυτόματο σύστημα απενεργοποίησης όταν βγαίνουν από αυτές.

Ωστόσο, ο Δήμος έχει εντοπίσει περιπτώσεις απενεργοποίησης του συστήματος GPS και, όπως είπε, στις νέες άδειες θα προβλέπεται αυτόματη ανάκληση της άδειας της εταιρείας ενοικίασης, εάν εντοπίζεται ενοικιαζόμενο σκούτερ σε μη εξουσιοδοτημένη διαδρομή.

Ο Δήμαρχος τάχθηκε επίσης υπέρ της απαγόρευσης εισαγωγής ιδιωτικών σκούτερ που μπορούν να υπερβαίνουν τη μέγιστη νόμιμη ταχύτητα, ενώ ανέφερε ότι μπορούν να θεσπιστούν πρόνοιες για κράνος και άλλα προστατευτικά μέτρα.

Ο κ. Προύντζος επεσήμανε ότι, παρά την ανάγκη αυστηρών κανόνων ασφαλείας, η μικροκινητικότητα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις πόλεις.

«Η μικροκινητικότητα είναι αναγκαία στις πόλεις», ανέφερε, σημειώνοντας ότι μπορεί να συμβάλει στη μείωση της χρήσης του αυτοκινήτου, ιδιαίτερα στη Λευκωσία, όπου φοιτούν περίπου 50.000 φοιτητές.

«Η χρήση σκούτερ σίγουρα πρέπει να γίνεται μέσα στις συνθήκες ασφάλειας και για τους ίδιους τους χρήστες, αλλά και για τους υπόλοιπους οδηγούς και πεζούς», πρόσθεσε, αναφερόμενος στα «τραγικά», όπως τα χαρακτήρισε, ατυχήματα των τελευταίων μηνών.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο Δήμος Λευκωσίας προχωρεί στην περαιτέρω επέκταση των ζωνών 30 χλμ./ώρα, ιδιαίτερα στις γειτονιές, καθώς σημείωσε ότι έχουν ήδη προκηρυχθεί πολλές τέτοιες ζώνες, οι οποίες επιτρέπουν την κοινή χρήση από συμβατικά οχήματα και μέσα μικροκινητικότητας.

Ο κ. Προύντζος ανέφερε ακόμη ότι ο Δήμος έχει εκπονήσει ειδική μελέτη, με καταγραφή σχολείων, πάρκων και άλλων σημείων ενδιαφέροντος μέσω συστήματος GIS, ώστε να προτεραιοποιηθούν οι διαδρομές που θα ενταχθούν στις ζώνες 30 χλμ./ώρα.

Σε σχέση με την εφαρμογή του νέου πλαισίου, ανέφερε ότι απαιτείται συνεργασία μεταξύ Υπουργείου Μεταφορών, τοπικών αρχών και Αστυνομίας.

Ο Δήμος, πρόσθεσε, χρειάζεται τα απαραίτητα νομικά εργαλεία ώστε να μπορεί να απομακρύνει σκούτερ από δημόσιους χώρους, ενώ η δημιουργία ειδικών χώρων στάθμευσης θα διευκολύνει την εφαρμογή των κανόνων και θα περιορίσει την «εικόνα αταξίας», όπως τη χαρακτήρισε, που παρουσιάζεται.

Καταλήγοντας, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι τα πρόσφατα τραγικά περιστατικά έχουν προκαλέσει ανησυχία και προβληματισμό, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία των μέσων μικροκινητικότητας για τις πόλεις.

«Θεωρούμε ότι η χρήση αυτών των μέσων, όταν γίνεται σωστά, αποτελεί πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για τη βιώσιμη κινητικότητα στις πόλεις», δήλωσε.