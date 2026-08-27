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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΗΣΥ για Κυπριακό: Θετικές οι εβδομαδιαίες συναντήσεις αλλά «δεν συνιστούν από μόνες τους πρόοδο»

 27.08.2026 - 14:12
ΔΗΣΥ για Κυπριακό: Θετικές οι εβδομαδιαίες συναντήσεις αλλά «δεν συνιστούν από μόνες τους πρόοδο»

Θετικά αποτιμά ο Δημοκρατικός Συναγερμός τη συμφωνία Χριστοδουλίδη-Έρχιουρμαν για εβδομαδιαίες συναντήσεις, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτούνται συγκεκριμένα βήματα για να ανοίξει ο δρόμος προς την επόμενη άτυπη διευρυμένη συνάντηση 5+1.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η συμφωνία των δύο ηγετών για εβδομαδιαίες συναντήσεις είναι θετική, αλλά από μόνη της δεν συνιστά πρόοδο.

Πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα βήματα για την πραγματοποίηση της επόμενης άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5+1, στα πεδία που προδιέγραψε ο ΓΓ του ΟΗΕ, έχοντας πάντοτε υπόψη τα επικείμενα ορόσημα: την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών καθώς και τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να τηρεί υπεύθυνη πολιτική στάση και να στηρίζει τις προσπάθειες της πλευράς μας για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

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