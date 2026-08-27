ΔΗΣΥ για Κυπριακό: Θετικές οι εβδομαδιαίες συναντήσεις αλλά «δεν συνιστούν από μόνες τους πρόοδο»

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η συμφωνία των δύο ηγετών για εβδομαδιαίες συναντήσεις είναι θετική, αλλά από μόνη της δεν συνιστά πρόοδο.

Πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα βήματα για την πραγματοποίηση της επόμενης άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5+1, στα πεδία που προδιέγραψε ο ΓΓ του ΟΗΕ, έχοντας πάντοτε υπόψη τα επικείμενα ορόσημα: την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών καθώς και τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να τηρεί υπεύθυνη πολιτική στάση και να στηρίζει τις προσπάθειες της πλευράς μας για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.