Έρχιουρμαν μετά τη συνάντηση: «Οι τελευταίες εξελίξεις έπληξαν περαιτέρω την εμπιστοσύνη»

Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό τουρκοκυπριακό Τύπο και τη σχετική ανάρτηση του Τ/κ ηγέτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Έρχιουρμαν, ανέφερε ότι αυτή πραγματοποιήθηκε «υπό τη σκιά των αρνητικών εξελίξεων των τελευταίων ημερών». Όπως είπε, κατά την έναρξή της η τουρκοκυπριακή πλευρά εξέθεσε τις απόψεις της για τις εξελίξεις αυτές και υποστήριξε ότι αντιβαίνουν στη βασική λογική των ΜΟΕ.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ανέφερε ότι η πλευρά του είναι έτοιμη να σημειώσει πρόοδο σε θέματα που έχει θέσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων η αποναρκοθέτηση, η διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης, τα δικαιώματα ιθαγένειας παιδιών από μικτούς γάμους, ζητήματα αθλητισμού, η παράτυπη μετανάστευση και η δημιουργία κοινών μηχανισμών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία των συνομιλιών, ο κ. Έρχιουρμαν επανέλαβε τη θέση της τουρκοκυπριακής πλευράς για την πολιτική ισότητα, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο «πάρε-δώσε» με άλλα θέματα. Πρόσθεσε ότι χωρίς αποσαφήνιση στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν θεωρεί δυνατή την πρόοδο στα υπόλοιπα θέματα της μεθοδολογίας, περιλαμβανομένων των συγκλίσεων, καθώς και στα ζητήματα ουσίας.

Ανέφερε ακόμη ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν, κατόπιν προηγούμενης πρότασης της τουρκοκυπριακής πλευράς, να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα, ενώ η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν αναμένεται στην Κύπρο προς το τέλος της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου.

Ο κ. Έρχιουρμαν πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται, όπως είπε, με καλή πίστη για την επίλυση του Κυπριακού και να μεταφέρει απευθείας στον συνομιλητή του τις απόψεις του για τις εξελίξεις που ενδέχεται να επηρεάσουν τη διαδικασία.